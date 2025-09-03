Udes kod Srebrenika: Vojni autobus se sudario s kamionom

U Srebreniku je došlo do saobraćajne nesreće u kojoj su učestvovali autobus u kojem su se nalazili pripadnici Oružanih snaga BiH i teretno vozilo, potvrđeno je za "Avaz" iz PVJ Srebrenik.

Kamion koji je učestvovao u saobraćajnoj nesreći . Avaz

Kamion koji je učestvovao u saobraćajnoj nesreći . Avaz

Na lice mjesta izašli su pripadnici Vatrogasne jedinice Srebrenik, ali kako navode, nije bila potrebna njihova intervencija.

Trenutno nije poznato ima li povrijeđenih osoba, kao ni drugi detalji.