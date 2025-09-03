Udes kod Srebrenika: Vojni autobus se sudario s kamionom

U Srebreniku je došlo do saobraćajne nesreće u kojoj su učestvovali autobus u kojem su se nalazili pripadnici Oružanih snaga BiH i teretno vozilo, potvrđeno je za "Avaz" iz PVJ Srebrenik.
"AVAZ" SAZNAJE
Nije poznato ima li povrijeđenih osoba
Vojni autobus. Avaz
U Srebreniku je došlo do saobraćajne nesreće u kojoj su učestvovali autobus u kojem su se nalazili pripadnici Oružanih snaga BiH i teretno vozilo, potvrđeno je za "Avaz" iz PVJ Srebrenik.
Kamion koji je učestvovao u saobraćajnoj nesreći. Avaz
Na lice mjesta izašli su pripadnici Vatrogasne jedinice Srebrenik, ali kako navode, nije bila potrebna njihova intervencija.
Trenutno nije poznato ima li povrijeđenih osoba, kao ni drugi detalji.
PJEVAČ IZ SJEVERNE MAKEDONIJE
DRAMA NA NERETVI