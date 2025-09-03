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"AVAZ" SAZNAJE

Udes kod Srebrenika: Vojni autobus se sudario s kamionom

Nije poznato ima li povrijeđenih osoba

Vojni autobus. Avaz

Piše: Dženana Redžepagić

3.9.2025

U Srebreniku je došlo do saobraćajne nesreće u kojoj su učestvovali autobus u kojem su se nalazili pripadnici Oružanih snaga BiH i teretno vozilo, potvrđeno je za "Avaz" iz PVJ Srebrenik.

Kamion koji je učestvovao u saobraćajnoj nesreći. Avaz

Na lice mjesta izašli su pripadnici Vatrogasne jedinice Srebrenik, ali kako navode, nije bila potrebna njihova intervencija.

Trenutno nije poznato ima li povrijeđenih osoba, kao ni drugi detalji.

# ORUŽANE SNAGE BIH
# SAOBRAĆAJNA NESREĆA
# SREBRENIK
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