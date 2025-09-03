Državljanin BiH kombijem usmrtio biciklistu u Hrvatskoj: Pobjegao s mjesta događaja

U Hrvatskoj se u ponedjeljak navečer desila saobraćajna nesreća u kojoj je državljanin Bosne i Hercegovine (42) osumnjičen za izazivanje sa smrtnom posljedicom i nepružanje pomoći.

Naime, on je kombijem naletio na biciklistu (42) na lokalnoj cesti između Cirkovljana i Preloga te pobjegao s mjesta događaja.

Osumnjičeni 42-godišnjak upravljao je kombi vozilom zagrebačkih registarskih oznaka te brzinu kretanja nije prilagodio uslovima na cesti, odnosno noćnoj vidljivosti i prisutnosti biciklista. Zbog toga je prednjim bočnim dijelom vozila udario u stražnji dio bicikla kojim je ispred njega, uz desni rub saobraćajnice, vozio 42-godišnjak.

Od siline naleta, biciklist i biciklo odbačeni su s ceste u polje kukuruza.

Teško povrijeđeni biciklist preminuo je na mjestu događaja. Policija navodi kako u trenutku nesreće preminuli nije bio označen izvorom svjetlosti ili reflektirajućom materijom.

Nakon dojave o pronalasku tijela, policijski službenici Postaje saobraćajne policije Čakovec i drugi službenici PU međimurske pokrenuli su opsežnu potragu za odbjeglim vozačem.

Učinkovita akcija rezultirala je hapšenjem 42-godišnjeg vozača kombija na području Varaždina, svega nekoliko sati nakon nesreće. Iz međimurske policije zahvalili su na saradnji kolegama iz PU varaždinske.

Uviđaj na mjestu nesreće obavio je zamjenik županijske državne odvjetnice u Varaždinu u saradnji s policijom i sudskim vještakom. Tijelo preminulog prevezeno je na Odjel patologije Županijske bolnice Čakovec, gdje će se obaviti obdukcija.

Protiv 42-godišnjeg vozača kombija bit će podnesena krivična prijava nadležnom državnom odvjetništvu zbog krivičnih djela izazivanja saobraćajne nesreće u cestovnom saobraćaju i nepružanja pomoći te će u zakonskom roku biti predan pritvorskom nadzorniku.