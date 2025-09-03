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"AVAZ" SAZNAJE

Nove fotografije jezive nesreće kod Srebrenika: Povrijeđeni vozač autobusa i vojnik Oružanih snaga BiH

Autobus Oružanih snaga BiH kretao se od Bijeljine prema Tuzli, a iz suprotnog smjera se kretao kamion i prešao je dijelom u traku u kojoj se nalazio autobus

Fotografije s lica mjesta: Autobus uništen, otpala vrata od kamiona - Avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
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Piše: Sedin Spahic

3.9.2025

Jeziva saobraćajna nesreća desila se jutros u mjestu Klisura kod Srebrenika.

U nesreći su učestvovali kamion i autobus u kojem su se nalazi vojnici Oružanih snaga BiH.

Autobus Oružanih snaga BiH kretao se od Bijeljine prema Tuzli, a iz suprotnog smjera se kretao kamion i prešao je dijelom u traku u kojoj se nalazio autobus i zakačio ga s lijeve strane.

Kako saznaje portal "Avaza" lakše povrede su zadobili vozač autobusa i jedan vojnik. Na vozilima je pričinjena veća materijalna šteta.

Na lice mjesta izašli su i pripadnici Vatrogasne jedinice Srebrenik, ali kako navode, nije bila potrebna njihova intervencija. Oni su objavili i nove fotografije nesreće.

# MUP TK
# ORUŽANE SNAGE BIH
# SREBRENIK
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