Nove fotografije jezive nesreće kod Srebrenika: Povrijeđeni vozač autobusa i vojnik Oružanih snaga BiH

Jeziva saobraćajna nesreća desila se jutros u mjestu Klisura kod Srebrenika.

U nesreći su učestvovali kamion i autobus u kojem su se nalazi vojnici Oružanih snaga BiH.

Autobus Oružanih snaga BiH kretao se od Bijeljine prema Tuzli, a iz suprotnog smjera se kretao kamion i prešao je dijelom u traku u kojoj se nalazio autobus i zakačio ga s lijeve strane.

Kako saznaje portal "Avaza" lakše povrede su zadobili vozač autobusa i jedan vojnik. Na vozilima je pričinjena veća materijalna šteta.

Na lice mjesta izašli su i pripadnici Vatrogasne jedinice Srebrenik, ali kako navode, nije bila potrebna njihova intervencija. Oni su objavili i nove fotografije nesreće.