Tužilaštvo KS: Organizacija "Panter" ne sarađuje s nama, odbili su dobrovoljno predati snimak

Tužilaštvo KS informira javnost da Organizacija "Panter" ne sarađuje s ovom pravosudnom institucijom kako su to naveli pojedini članovi udruženja.

Dakle, jučer su na poziv tužioca saslušana dva člana, od kojih je jedan osnivač udruženja. Na poziv tužioca da dobrovoljno preda navodni inkriminirajući video snimak, odbio je to učiniti.

Tužilaštvo podsjeća javnost da je krivičnim Zakonom FBiH propisana obaveza prijavljivanja počinjenog krivičnog djela svakog pojedinca ukoliko ima saznanja da je ono i počinjeno.

Istovremeno, onaj ko ne prijavi djelo može biti krivično odgovoran. Stoga će ova pravosudna institucija u narednom periodu poduzimati radnje iz svoje nadležnosti.