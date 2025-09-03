Ostatke žene našli u septičkoj jami: Uhapšen njen muž

Jednomjesečna potraga za nestalom 45-godišnjom ženom iz Tenje kod Osijeka, čini se, došla je do svog epiloga. Nestanak žene prijavljen je 2. augusta i od tada o njoj nije bilo nikakvih informacija, sve do jučer kada je policija u septičkoj jami porodične kuće u Tenji pronašla ljudske ostatke za koje se vjeruje da pripadaju nestaloj ženi.

Od jučer policija detaljno pretražuje kuću i dvorište supružnika – razbijala je betonske dijelove, ispumpavala jamu, a potom iznosila dokaze. Neslužbeno se saznaje da su u jami otkriveni dijelovi tijela nestale.