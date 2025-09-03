Određen jednomjesečni pritvor za pet osoba koje su napale članove "Pantera"

Sulejmanu Dupovcu, Adnanu Memiševiću, Senadu Poliću, Jasminu Ramoviću i Tariku Hadžimeliću određen je jednomjesečni pritvor, saznaje portal „Avaza“.

Općinski sud u Sarajevu usvojio je prijedlog Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo broj T09 0 KT 0204548 25 od 02.09.2025. godine pa je prema osumnjičenim S.D., A.M., J.R., T.H. i S.P. odredio jednomjesečni pritvor zbog postojanja osnovane sumnje da su počinili krivično djelo Nasilničko ponašanje iz člana 362. stav 1. KZ FBiH, Ugrožavanje sigurnosti iz člana 183. stav 2. u vezi stava 1. KZ FBiH te Oduzimanje tuđe pokretnine iz člana 291. stav 1. KZ-a FBiH, a sve u vezi sa članom 31. i 54. istog Zakona.

Pritvor je određen iz zakonskih razloga propisanih članom 146. stav 1. tačka b) i c) ZKP FBiH, a može trajati najduže jedan mjesec, odnosno najduže do 30.09.2025. godine ili do druge odluke suda, potvrđeno je za "Avaz".

Podsjećamo, nakon sukoba na Ilidži uhapšeno je šest osoba - Sulejman Dupovac, Adnan Memišević, Senad Polić, Jasmin Ramović i Tarik Hadžimelić zbog nasilničkog ponašanja i ugrožavanja sigurnosti, a Semir Sultanović zbog ometanja policije u službenom radu.