Nastavljeno suđenje u predmetu "Dobrovoljačka": Svjedok Tužilaštva tvrdi da je Izetbegović odredio Ganića za zamjenika

Na suđenju za zločine počinjene u Dobrovoljačkoj ulici u Sarajevu, svjedok Tužilaštva Bosne i Hercegovine je ispričao kako su vođeni pregovori o izlasku kolone Jugoslovenske narodne armije (JNA) i kako je Alija Izetbegović Ejupa Ganića odredio za zamjenika.

Miloš Gagović kazao je da je bio u komandi Četvrtog korpusa JNA i da je bio u Lukavici 2. maja 1992. kada su napadnuti njeni objekti, , piše BIRN BiH. On je naveo da je taj dan na aerodrom sletio tadašnji predsjednik Predsjedništva BiH Alija Izetbegović sa kćerkom, Zlatkom Lagumdžijom i pratiocem.

- Niko ga nije dočekao na aerodromu. Armija je dobila podatke da je u opasnosti… Doveli su ga u komandu, dočekao ga je general Đurđevac - kazao je Gagović, svjedočeći video-vezom iz Podgorice.

Napadi na kasarnu

On je rekao da je Izetbegović doveden u njegovu kancelariju i da mu je rekao: “Ispratili smo vas neki dan kao prijatelja, a sad vas dočekujemo kao neprijatelja”. Kako je naveo, Izetbegović mu je rekao da on nije naredio napade na kasarne.

Prema riječima Gagovića, Izetbegović nije bio zarobljen, ali su za javnost tako rekli. Naveo je da su ga oslovljavali sa “gospodine predsjedniče”. Svjedok je rekao da je JNA tražila da se prekinu dejstva te da se njeni mrtvi i ranjeni vojnici prebace u bolnicu. Kazao je da je Izetbegović tražio vezu s Predsjedništvom i da su razgovarali s Ejupom Ganićem.

- Rekao mu je: „Pošto nisam u mogućnosti, tebe određujem za zamjenika” - prisjetio se Gagović.

Prema njegovim riječima, Ganić je prvobitno rekao da to ne može učiniti zbog dejstava sa svih strana, a da je poslije postupio i da su vojnici odvezeni.

Nije se pojavio

Gagović je ispričao da je bilo planirano da 3. maja komandant Druge vojne oblasti u komandi na Bistriku Milutin Kukanjac dođe u Lukavicu i razgovara s Izetbegovićem u prisustvu predstavnika UNPROFOR-a, ali da se nije pojavio. Kazao je da mu je Kukanjac kazao da mu je Ganić rekao da nije u mogućnosti da obezbijedi izlazak kolone JNA ako Izetbegović ne dođe u komandu na Bistriku.

Svjedok je rekao da je Izetbegović otišao i da je, kako je poslije izvješten, kolona presječena i da je bilo ubijenih i ranjenih. Gagović je rekao da se čuo s generalom Levisom Mekkenzijem (Lewisom MacKenziem) iz UNPROFOR-a.

- Mekkenzi mi je rekao da mu je Ganić javio da neće poštovati dogovor - rekao je Gagović, dodajući da postoji snimak na kojem Mekkenzi kaže da je za sve što se desilo odgovorna bosanska strana na čelu s Ganićem.

Za napad na kolonu, ubistva, ranjavanje i zlostavljanje pripadnika JNA i civila, s Ganićem su optuženi Zaim Backović, Hamid Bahto, Fikret Muslimović, Jusuf Pušina, Bakir Alispahić, Enes Bezdrob i Ismet Dahić koji su obavljali visoke političke, vojne i policijske dužnosti.

Dogovor na sastanku

Ganić je svjedoka pitao da li mu je poznato šta je dogovoreno na sastanku u UNPROFOR-u na kojem je bio s generalom JNA Aksentijevićem. Gagović je rekao da je tu dogovoreno da Izetbegović dođe kod Kukanjca.

Braniteljica Lejla Čović predočila je raniji iskaz svjedoka u kojem je naveo da je s Đurđevcem dogovorio da zadrže Izetbegovića kako bi se osigurao izlazak Druge vojne oblasti. Gagović je rekao da je Izetbegović zadržan zbog opasnosti po njega, a da je to iskorišteno i za izlazak kolone.

- Alija je za javnost zarobljen - rekao je Gagović.

Na tvrdnju braniteljice da je 2. maja zapaljena glavna Pošta u Sarajevu i da su sve veze bile prekinute, svjedok je rekao da su imali vanrednu vezu s Ganićem.

Potvrdio je da je Izetbegovića pitao s kim treba pregovarati, s njim ili Ganićem, te da mu je Izetbegović rekao da on potpisuje sva zvanična dokumenta.

On je potvrdio da je JNA imala određeno teško naoružanje na poligonu kasarne u Lukavici, a da su haubice imali na Palama. Rekao je da nisu dejstvovali po sarajevskim naseljima niti prekidali snabdijevanje vodom, već naprotiv da su obezbjeđivali vodovod. On je naveo da je vatru s položaja oko grada otvarale srpske snage u BiH.

Braniteljicu je interesovalo kako svjedok može tvrditi da su JNA na aerodromu napale snage suverene države, koja je proglasila nezavisnost 1. marta i priznata od međunarodne zajednice. Gagović je rekao da je 26. aprila Izetbegović potpisao ugovor s predstavnicima JNA po kojem je ta armija jedina vojna komponenta. Čović je kazala da je sudski utvrđeno da takav ugovor ne postoji.

Svjedok je negirao da je Četvrti korpus naoružavao srpske snage i osnivao dobrovoljačke jedinice.

Saslušanje Gagovića biće nastavljeno 10. septembra.