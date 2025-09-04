Goji Bogičević novčana kazna od 900 KM za napad na novinarku CIN-a

Osnovni sud Brčko distrikta BiH osudio je Goju Bogičević iz Brčkog na jedinstvenu novčanu kaznu od 900 KM zbog napada na snimatelja i novinarku CIN-a na radnom zadatku u februaru ove godine.

Osnovni sud Brčko distrikta donio je presudu kojom je Goju Bogičević proglasio krivom zbog krivičnih djela laka tjelesna povreda i oštećenje tuđe stvari.

Bogičević je osuđena zbog napada na novinarku i snimatelja Centra za istraživačko novinarstvo u Brčko distriktu BiH dok su snimali kadrove za istraživačku novinarsku priču.

Presudom od 18. avgusta ove godine Sud je Bočićević kaznio na jedinstvenu novčanu kaznu od 900 KM, uz obavezu da CIN-u nadoknadi štetu od 456,30 KM.

Ona je tokom postupka priznala krivicu.

Bogičević je dužna nadoknaditi i troškove postupka od 320 KM.

Iz Osnovnog suda je saopćeno da je presuda pravosnažna i na nju stranke nemaju pravo žalbe.