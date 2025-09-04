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KONJIC

Uhapšen muškarac koji je automobilom upravljao nogom

Operativnim radom na terenu, policijski službenici Policijske uprave Konjic došli su do saznanja da se radi o osobi A. A. (1994.)

Bahatost i neodgovornost. Instagram

Dž. R.

4.9.2025

Vozač iz Konjica koji je upravljao automobilom nogom, lišen je slobode, potvrdilo je Ministarstvo unutrašnjih poslova Hercegovačko-neretvanskog kantona (HNK).

- Policijski službenici Policijske uprave Konjic u cilju identifikacije NN vozača koji je upravljao putničkim vozilom ulicama grada Konjica, na način da je nogom pridržavao upravljač vozila, a što je objavljeno na više internet portala i društvenih mreža, poduzeli su mjere i radnje iz svoje nadležnosti - rečeno je iz MUP-a HNK-a.

Osim što je upravljao volan nogom i izvodio opasne radnje poput preticanja, hvalio se vožnjom 200 od kilometara na sat, na autoputu.

Operativnim radom na terenu, policijski službenici Policijske uprave Konjic došli su do saznanja da se radi o osobi A. A. (1994.) iz Konjica.

Na temelju naredbe Općinskog suda Konjic, uz saglasnost dežurnog kantonalnog tužitelja, izvršen je pretres kuće i vozila koje koristi navedena osoba, a sve u cilju dokumentovanja kaznenog djela "izazivanje opće opasnosti".

- Prilikom pretresa pronađeni su predmeti i tragovi koji navedeno lice dovode u vezu s izvršenjem opisanog kaznenog djela. Osumnjičeni je lišen slobode i protiv istoga će biti poduzete zakonom propisane mjere i radnje -  naveli su iz MUP-a HNK-a.

# KONJIC
# MUP HNK
# VOZAČ
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