Uhapšen muškarac koji je automobilom upravljao nogom

Vozač iz Konjica koji je upravljao automobilom nogom, lišen je slobode, potvrdilo je Ministarstvo unutrašnjih poslova Hercegovačko-neretvanskog kantona (HNK).

- Policijski službenici Policijske uprave Konjic u cilju identifikacije NN vozača koji je upravljao putničkim vozilom ulicama grada Konjica, na način da je nogom pridržavao upravljač vozila, a što je objavljeno na više internet portala i društvenih mreža, poduzeli su mjere i radnje iz svoje nadležnosti - rečeno je iz MUP-a HNK-a. Osim što je upravljao volan nogom i izvodio opasne radnje poput preticanja, hvalio se vožnjom 200 od kilometara na sat, na autoputu.