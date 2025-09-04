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SVIREP ZLOČIN

Monstrum zaklao ženu u stanu: Tužilaštvo zatražilo maksimalnu kaznu zatvora za Mirzu Durana

Presuda će biti objavljena naredne sedmice, a optuženi se izjasnio da ne želi prisustvovati izricanju

Advokat Omar Mehmedbašić i optuženi Mirza Duran. E. Hadžihasić / Avaz

Piše: Amila Ovčina

4.9.2025

U Kantonalnom sudu u Sarajevu jučer je održano izlaganje završnih riječi u postupku protiv Mirze Durana, optuženog za ubistvo Nadire Sahačić, počinjeno na izrazito okrutan način, u njenom stanu, u sarajevskom naselju Ciglane. Prema navodima iz optužnice, Sahačić je izmasakrirana s dva noža, te na kraju bukvalno zaklana.

Prisutnima u sudnici obratila se tužiteljica Željka Tomić-Anđušić, koja je, između ostalog, kazala da je ubistvo počinjeno na okrutan način. Alden, sin ubijene, pronašao je svoju majku u stanu, u lokvi krvi, a ovaj stravičan događaj je počinjen u noći između 18. i 19. avgusta 2024. godine.

Pokušala se braniti

Kako je istakla tužiteljica tokom jučerašnjeg ročišta, žrtva je pretrpjela duševne bolove, prilikom čega je zadobila više od 80 povreda nanesenih noževima. Doktor Nedim Sarajlić proveo je vještačenje u ovom postupku, a utvrđeno je da se nesretna žena branila rukama, štiteći dijelove tijela.

Nasilna smrt je uzrokovana iskrvarenjem. Sahačić je imala 62 rane, a u predjelu vrata i brade imala je minimalno 28 njih. Kako je istakla tužiteljica, žrtvi su nanesene teške patnje. Iza Nadire su ostali sin i kćerka. Također, iznošenjem završnih riječi, tužiteljica navodi da je sin žrtve u stanu zatekao tijelo svoje majke, nije dirao tijelo, ali je prišao da vidi da li je eventualno živa. Nakon što je utvrdio da je preminula, pozvao je policiju. Alden je u stan došao sa svojom suprugom Aminom, koja je ranije i svjedočila u sudu. Kćerka ubijene u vrijeme ovog stravičnog događaja nije bila u Sarajevu, a i ona je svjedočila na sudu.

Pronađeni tragovi

Duran: Nije pokazao empatiju. E. Hadžihasić / Avaz

Također, urađeno je vještačenje DNK analizom. Tužilaštvo je dokazalo da je Mirza Duran počinio ubistvo. Tužiteljica je navela da su pronađeni biološki tragovi Nadire i Mirze. Također, navodi se kako žrtva nije poznavala Durana, niti je bila u sukobu s njim. Tomić-Anušić je dodala kako je ubistvo izvedeno pod otežavajućim okolnostima. Na prijedlog odbrane ranije je provedeno psihijatrijsko vještačenje.

Vještak neuropsihijatar Omer Ćemalović, subspecijalista forenzičke psihijatrije, na prethodnom ročištu je kazao kako je Duran bio smanjeno uračunljiv.

Svjedok Faris Bašić također je saslušan u ovom postupku, te je potvrdio da se poznaje s Mirzom Duranom. Tokom suđenja na prošlom ročištu, Bašić je izjavio da Durana nije vidio skoro petnaest dana prije tog događaja, odnosno ubistva.

Tužiteljica je, također, navela kako je žrtva bila nemoćna da se odbrani. Istakla je kako optuženi nije pokazao kajanje niti empatiju. Shodno svemu navedenom, traži se maskimalna kazna zatvora.

Presuda će biti objavljena naredne sedmice, a optuženi se izjasnio da ne želi prisustvovati izricanju.

Nije imao motiv

Na ročištu jučer obratio se i Duranov advokat Omar Mehmedbašić koji je izjavio da nije dokazano da je Duran izvršio krivično djelo, s obzirom na to da nije imao ni motiv za počinjenje istog.

Mehmedbašić je naveo kako na noževima nema otisaka, kao i to da Duran žrtvu nije poznavao, niti da je imao imovinsku korist. Mehmedbašić je zatražio oslobođenje od sudskih troškova zbog lošeg imovinskog stanja Durana.

# UBISTVO
# MIRZA DURAN
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