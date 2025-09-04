Monstrum zaklao ženu u stanu: Tužilaštvo zatražilo maksimalnu kaznu zatvora za Mirzu Durana

U Kantonalnom sudu u Sarajevu jučer je održano izlaganje završnih riječi u postupku protiv Mirze Durana, optuženog za ubistvo Nadire Sahačić, počinjeno na izrazito okrutan način, u njenom stanu, u sarajevskom naselju Ciglane. Prema navodima iz optužnice, Sahačić je izmasakrirana s dva noža, te na kraju bukvalno zaklana.

Prisutnima u sudnici obratila se tužiteljica Željka Tomić-Anđušić, koja je, između ostalog, kazala da je ubistvo počinjeno na okrutan način. Alden, sin ubijene, pronašao je svoju majku u stanu, u lokvi krvi, a ovaj stravičan događaj je počinjen u noći između 18. i 19. avgusta 2024. godine.

Pokušala se braniti

Kako je istakla tužiteljica tokom jučerašnjeg ročišta, žrtva je pretrpjela duševne bolove, prilikom čega je zadobila više od 80 povreda nanesenih noževima. Doktor Nedim Sarajlić proveo je vještačenje u ovom postupku, a utvrđeno je da se nesretna žena branila rukama, štiteći dijelove tijela.

Nasilna smrt je uzrokovana iskrvarenjem. Sahačić je imala 62 rane, a u predjelu vrata i brade imala je minimalno 28 njih. Kako je istakla tužiteljica, žrtvi su nanesene teške patnje. Iza Nadire su ostali sin i kćerka. Također, iznošenjem završnih riječi, tužiteljica navodi da je sin žrtve u stanu zatekao tijelo svoje majke, nije dirao tijelo, ali je prišao da vidi da li je eventualno živa. Nakon što je utvrdio da je preminula, pozvao je policiju. Alden je u stan došao sa svojom suprugom Aminom, koja je ranije i svjedočila u sudu. Kćerka ubijene u vrijeme ovog stravičnog događaja nije bila u Sarajevu, a i ona je svjedočila na sudu.

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