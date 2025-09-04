Uznemirujući video / Pogledajte snimak kako "Panteri" tuku nepoznatog direktora

"Dnevni avaz" je u posjedu snimka kako pripadnici organizacije "Panter" tuku nepoznatog direktora u Sarajevu.

Napominjemo da je snimak uznemirujući i da ga gledate na vlastitu odgovornost.

Podsjetimo, u nedjelju 31. avgusta, na Ilidži se odvijala prava drama kada su pripadnici "Pantera" napadnuti od strane više lica.

Zbog toga je Općinski sud Sarajevo na prijedlog Tužilaštva Kantona Sarajevo odredio jednomjesečni pritvor Sulejmanu Dupovacu, Adnanu Memiševiću, Senadu Poliću, Jasminu Ramoviću i Tariku Hadžimeliću.

Napad na "Pantere" dovodi se u vezu da su u pedofiliji uhvatili direktora javnog preduzeća koji im se spornog dana svetio sa svojim pristalicama.

Prethodno je direktor poprskao suzavcem članove "Pantera" i bježao, što je na kraju eskaliralo. Prije toga je dogovorio sastanak s maloljetnim dječakom.