Nakon snimka "Avaza": Tužilaštvo KS izdalo naredbu da se identifikuju mjesto izvršenja i osobe

Nakon što je portal Dnevni avaz objavio snimak, kako navode „uznemirujući video“ u kojem su prema navodima ovog portala, snimljeni pripadnici organizacije Panter, kako tuku nepoznatog direktora u Sarajevu, dežurna tužiteljica Tužilaštva KS izdala je naredbu MUP-u KS da poduzmu radnje kako bi se utvrdilo mjesto izvršenja djela, identifikovale osobe sa snimka i poduzele druge radnje dokazivanja, poručili su iz Tužilaštva KS.

Podsjetimo, u nedjelju 31. avgusta, na Ilidži se odvijala prava drama kada su pripadnici "Pantera" napadnuti od strane više lica.

Zbog toga je Općinski sud Sarajevo na prijedlog Tužilaštva Kantona Sarajevo odredio jednomjesečni pritvor Sulejmanu Dupovacu, Adnanu Memiševiću, Senadu Poliću, Jasminu Ramoviću i Tariku Hadžimeliću.

Napad na "Pantere" dovodi se u vezu da su u pedofiliji uhvatili direktora javnog preduzeća koji im se spornog dana svetio sa svojim pristalicama.

Prethodno je direktor poprskao suzavcem članove "Pantera" i bježao, što je na kraju eskaliralo. Prije toga je dogovorio sastanak s maloljetnim dječakom.