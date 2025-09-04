Jeziv zločin: Mladiću gurali kolac u usta, sjekli genitalije i sve snimali

Cijela Srbija zgranuta je nakon stravičnog slučaja koji se desio prekjučer popodne kada su trojica muškaraca iz sela Kožince napala A. T. (25) iz planinskog sela Mačine i nanijeli mu povrede po glavi, tijelu i genitalijama.

Tučnjava se dogodila u selu Žitni Potok gdje su trojica napadača presrela A. T. koji se vraćao iz šume i najprije pokušali da mu nabiju kolac u usta, onda mu zadali više udaraca po tijelu i na kraju ga nožem posjekli po genitalijama, prenosi Telegraf.rs.

Napad su sve vrijeme snimali mobilnim telefonima, a policija je privela napadače, za koje se saznaje da su otac i dva sina. Istražitelji vjeruju i da motiv napada leži u činjenici da je supruga jednog od napadača napustila muža i počela da živi sa napadnutim A. T.

Hvalili se krvavim slikama

Kako se nezvanično saznaje, zbog zadobijenih povreda A. T. je ostao da leži na zemlji, a napadači su otišli.

- Otac i dvojica sinova su svratili u prodavnicu u selu Žitni Potok i tamo pokazivali snimke i fotografije napada. Pričuli su da su A. T. pokazali šta treba, a onda su tražili od prodavca da nešto popiju. Budući da je prodavač ocijenio da su bili pod dejstvom alkohola, on ih je istjerao iz prodavnice. Bilo nas je dosta ispred prodavnice, a oni su svima pričali da su ga "naučili pameti", vadili su telefone i pokazivali snimke i fotografije. Vidjelo se da su pijani, a i inače su poznati po nasilničkom ponašanju. Ja nisam htio da gledam te fotografije, a, iskren da budem, pomislili smo da se samo hvališu , kako su to obično radili - rekao je jedan od mještana.

Ipak, dodaje on, kada su otac i sinovi otišli iz Žitnog potoka, pronijela se vijest da je A. T. mrtav i da leži u lokvi krvi!

- Tada je nastao haos u selu! Svi su govorili da je A. T. mrtav jer je izgubio mnogo krvi, a policiji je prijavljeno ubistvo - priča isti sagovornik.

Ubrzo su se pojavili policajci i Hitna pomoć, ali tek tada je uslijedio opšti metež!

- Patrola i ljekari su otišli na mesto gdje je prijavljeno da leži A. T., ali tela nije bilo! Svi smo krenuli da ga tražimo, na tom prostoru je ogromna livada koja je strma, pa su obilazili okolni teren, a već je bio pao mrak. Tek poslije tri sata potrage našli su A. T. kako se krije u jednim kolima... Odmah je prevezen u Opštu bolnicu u Prokuplju gdje mu je ukazana pomoć, a nakon urađene dijagnostike konstatovano je da su povrede koje je zadobio samo površinske. Primio je terapiju i pušten je na kućno liječenje - potvrđeno je u Opštoj bolnici gdje su dodali da je A. T. imao povrede na glavi i tijelu.

Štiti napadače

Interesantno je i da je povrijeđeni A. T., nakon što su ga našli skrivenog u kolima, negirao policajcima da ga je bilo ko tukao!

- Ma, spor je nastao zbog žene. A.T. je, ako mogu tako da kažem, preoteo ženu jednog od dvojice braće i sada živi s njom. Ovaj sukob među njima traje već duže vrijeme, u međuvremenu se ista ta žena, koja je jedno vrijeme bila kod A. T., sada vratila kod prvog muža, jednog od braće koja su napala A. T. - objašnjavaju u Žitnom Potoku mogući razlog svađe i sukoba.

Sagovornici navode da su i porodica trojice napadača i porodica povrijeđenog A. T. "vrlo nezgodne i sklone sukobima", te da su isti ovi napadači prije mjesec dana navodno nasrnuli sjekirom na drugog čovjeka u Žitnom Potoku, ali su mještani, srećom, spriječili veći sukob.

Otac i sinovi se brane sa slobode

Policija je tokom noći između srede i četvrtka uhapsila trojicu osumnjičenih za napad na A. T., a nezvanično se saznaje da su pušteni da se brane sa slobode. Također, nezvanično se saznaje da se ovaj slučaj neće kategorisati kao pokušaj ubistva, već je slučaj preuzelo Osnovno tužilaštvo koje će naknadno odlučiti o kvalifikaciji djela.