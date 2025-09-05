Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

POTVRĐENO ZA "AVAZ"

Teška saobraćajna nesreća: Vozilom udario pješakinju, poginula na licu mjesta

Nesreća se desila na magistralnom putu M-17 dionica Mostar-Buna

Policijski službenici su na licu mjesta. FENA

Piše: Dženana Redžepagić

5.9.2025

Na magistralnom putu M-17 Mostar-Buna, došlo je do saobraćajne nesreće u kojoj je poginula jedna osoba.

- Jutros u 5:05 u blizini ugostiteljskog objekta "Romansa" desila se saobraćajna nesreća u kojem je vozilo udarilo pješakinju N.D (1949.) koja je na mjestu nesreće smrtno stradala. Vozilom Ford je upravljala osoba L. D. (1981.) - potvrdila je za "Avaz" portparolka MUP-a HNK Ilijana Miloš. 

Policijski službenici su na licu mjesta zajedno s dežurnim tužiteljem pod čijim nadzorom se odvija uviđaj. Promet se odvija naizmjenično.

# BUNA
# PJEŠAKINJA
# SAOBRAĆAJNA NESREĆA
# MOSTAR
Dodajte Avaz.ba u omiljene izvore na Google-u.
PRIKAŽI KOMENTARE (3)
Vezane vijesti
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.