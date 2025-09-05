Teška saobraćajna nesreća: Vozilom udario pješakinju, poginula na licu mjesta

Na magistralnom putu M-17 Mostar-Buna, došlo je do saobraćajne nesreće u kojoj je poginula jedna osoba.

- Jutros u 5:05 u blizini ugostiteljskog objekta "Romansa" desila se saobraćajna nesreća u kojem je vozilo udarilo pješakinju N.D (1949.) koja je na mjestu nesreće smrtno stradala. Vozilom Ford je upravljala osoba L. D. (1981.) - potvrdila je za "Avaz" portparolka MUP-a HNK Ilijana Miloš.

Policijski službenici su na licu mjesta zajedno s dežurnim tužiteljem pod čijim nadzorom se odvija uviđaj. Promet se odvija naizmjenično.