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PRIJETIO DA ĆE JE UBITI

Austrija: Državljanin BiH brutalno pretukao ženu, prijetio i komšiji

Dobio je zabranu prilaska partnerki, a navodno ne smije ni da priđe zgradi zbog prijetnji

Austrijska policija. Platforma X

Dž. R.

5.9.2025

Policija Salzburga preksinoć je intervenirala u jednoj zgradi u Kaprunu nakon prijave porodičnog nasilja.

Državljanin Bosne i Hercegovine brutalno je u stanu pretukao ženu, navjerovatnije, svoju partnerku.

Kako prenose mediji, prvo je izbila žestoka svađa između para. Sve ovo su čule komšije, jer je svađa bila već eskalirala u fizički sukob. Muškarac (35) je potom brutalno pretukao partnerku, a zatim joj prijetio i da će je ubiti.

Prema riječima komšija, muškarac iz BiH je bio više nego očigledno pijan. Komšije su prvo čule svađu, a onda su čuli i kako je tuče. Nakon što su komšije alarmirale policiju, muškarac iz BiH prijetio je i jednom komšiji.

On je odmah uhapšen i odveden u zatvor Puh-Urštajn.

Dobio je zabranu prilaska partnerki, a navodno ne smije ni da priđe zgradi zbog prijetnji komšijama, prenose Nezavisne.

# ZLOSTAVLJANJE
# AUSTRIJA
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