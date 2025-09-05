Stravičan slučaj: Učenik izbo profesora, ubijen nakon potjere

Učenik (18) stručne škole u Njemačkoj izbo je profesora, u okrugu Nordfirtel u Esenu.

Policija je nakon potjere ubila učenika, a Bild piše da se radi o učeniku sa Kosova.

Navodno je profesora ubo u stomak. Žrtva je teško povrijeđena i trebalo bi da bude podvrgnuta hitnoj operaciji u univerzitetskoj bolnici. Još uvijek nije jasno da li mu je život u opasnosti.

Da li je i on bio na času ili je ušao u učionicu, još uvijek nije jasno. Navodno je prišao nastavniku i izbo ga nožem, a onda je pobjegao odmah nakon napada.

Ubrzo nakon zločina, policija je primila prijavu o sumnjivoj osobi u parku koja je odgovarala opisu počinioca. Kada je policija pokušala da provjeri osumnjičenog, on je navodno potrčao direktno prema policajcima sa nožem. Policija ga je potom upucala.

Pored teško povrijeđenog nastavnika, drugim osobama se trenutno pruža medicinska pomoć. Najmanje 10 učenika je u šoku, bili su svjedoci incidenta ili su pružili hitnu pomoć.