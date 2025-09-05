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ŽIVOT U KRIMINALU

Ubio čovjeka zbog šamara: Hidajet Hankić nedavno izašao iz zatvora, odmah se vratio kriminalu, evo šta je sada uradio!

Pljačkaši su ukrali 75.000 KM. Uhapšeno je nekoliko lica a to su: Semhad Gvozden, Emin Redžić, Sead Hodžić, Alija Džekić, Dalibor Marković i Hidajet Hankić

Hidajet Hankić nedavno izašao iz zatvora i odmah se vratio kriminalu. Avaz

E. T.

5.9.2025

Prije nekoliko dana stupce crne hronike punila je vijest o pljački kockarnice u Tuzli. 

Pljačkaši su ukrali 75.000 KM. Uhapšeno je nekoliko lica a to su: Semhad Gvozden, Emin Redžić, Sead Hodžić, Alija Džekić, Dalibor Marković i Hidajet Hankić. 

Pritvor je predložen za svih pet lica. 

Posebno se ističe ime Hidajeta Hankića, koji je služio dugogodišnju kaznu zatvora. 

- Drogirao sam se. Predozirao sam se. Prvi put sam heroin probao pod istragom. 2009. godine se predoziram - ispričao je svojevremeno za emisiju Slučajevi X. 

Ubio je čovjeka 2002. godine. 

- Opalio mi je šamar prije možda na jedno 20 dana. Bilo ih je desetak, odmaknuo sam se i rekao mu da će izgubiti glavu. Nebitno ko da mi opali šamar ja bih ga ubio. To je za mene najveće poniženje - rekao je Hankić i uradio to što je obećao. 

Ubio je. 

# MUP TK
# TUZLA
# HIDAJET HANKIĆ
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