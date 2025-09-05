Slučaj zgrozio sve: Mladić (19) silovao djevojčicu (13), ona nakon toga zatrudnila

D.A. (19) iz Sajana kod Kikinde osumnjičen je, da je tokom jula mjeseca u Kikindi izvršio obljubu nad djevojčicom (13) nakon čega je ona zatrudnila, piše Informer.

D.A. je 2. septembra saslušan i određeno mu je zadržavanje u trajanju od 48 sati.

- Do isteka zakonskog roka osumnjičeni je saslušan u VJT u Zrenjaninu. Naredbom o sprovođenju istrage osumnjičeni se tereti da je tokom jula meseca 2025. godine, u Kikindi, izvršio obljubu djeteta, starosti 13 godina, a što je za posljedicu imalo trudnoću - saopćeno je iz Višeg javnog tužilaštva u Zrenjaninu.

Sudija za prethodni postupak Višeg suda u Zrenjaninu osumnjičenom je izrekao mjeru zabrane prilaska, sastajanja i komuniciranja sa oštećenom kao i svjedocima, koje je potrebno ispitati u toku postupka, a zbog postojanja sumnje da bi osumnjičeni mogao ometati postupak uticanjem na njih, kao i da bi u kratkom vremenskom periodu mogao ponoviti krivično djelo.

Za ovo krivično djelo zaprijećena je kazna zatvora u trajanju od 5 do 15 godina.