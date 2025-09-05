Državljanin Kosova i maloljetnica iz Srbije uhapšeni jer su tjerale djecu na prosjačenje

U Crnoj Gori uhapšeni su maloljetna državljanka Srbije (17) i B. V. (27) s Kosova, zbog sumnje da su se bavili trgovinom ljudima i navodili djecu na prosjačenje.

Kako je saopćeno iz policije, pripadnici tivatske policije su jučer ujutro, zajedno sa službenicima Centra za socijalni rad Tivat, tokom planskih aktivnosti na terenu ispred jednog trgovinskog objekta u Tivtu zatekli troje djece u prosjačenju.

– U službenim prostorijama Odjeljenja bezbjednosti Tivat prikupljena su obavještenja od dva lica – oca troje djece, B. V. (27), i majke jednog od njih, maloljetnice stare 17 godina, koji su takođe zatečeni na licu mjesta – navedeno je u saopćenju.

Istragom je utvrđeno da su osumnjičeni koristili djecu radi prosjačenja, a o svemu je obaviješten tužilac Višeg državnog tužilaštva u Podgorici, po čijem nalogu su uhapšeni zbog sumnje na trgovinu ljudima.

Oni su danas, uz krivičnu prijavu, privedeni postupajućem tužiocu Višeg državnog tužilaštva u Podgorici, saopćila je Uprava policije.