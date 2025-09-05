Odbijena žalba tužilaštva: Sud obrazložio zašto je pustio Radoslava Jovića (48) na slobodu

Osnovni sud Banja Luka obrazložio je odluku o puštanju na slobodu Radoslava Jovića, osumnjičenog za napad na policajca.

Vijeće ovog suda danas je potvrdilo raniju odluku sudije za prethodni postupak, da se Radoslavu Joviću umjesto pritvora, odrede mjere zabrane približavanja svjedocima.

Protest policije

Ova odluka posljednjih dana izazvala je brojne reakcije, posebno policije koja je protestovala ispred Osnovnog suda.

Radoslavovom sinu, Mihajlu Joviću je određen pritvor, a obojica se terete za napad na službeno lice i ugrožavanje sigurnosti. Kritični događaj se desio 30. avgusta, a na nekim medijima je objavljen i video snimak napada.

- Okupljanje policijskih službenika u znak podrške kolegama prošlo je mirno u vrijeme odlučivanja suda o predloženom pritvoru. Nakon što je saopćena odluka suda, o puštanju na slobodu osumnjičenog, razišli su se bez da je javni red narušen. Navodi o uznemirenim komentarima građana povodom video snimaka događaja na društvenim mrežama nisu potkrijepljeni materijalnim dokazima, niti je navedeno da građani iznose stavove iz kojih bi se moglo utvrditi postojanje stvarne prijetnje narušavanju javnog reda – naveli su iz suda, objašnjavajući zašto je odbijena žalba tužilaštva, piše Mondo.

Učinio grešku

Također, istaknuto je da je osumnjičeni događaj opisao na isti način kao i svjedoci, ali i oštećeni, kao i da je izrazio kajanje zbog svog postupanja.

- Sama činjenica da je udario policajca ga teško pogađa... Iz iskaza osumnjičenog datog nakon događaja, proizilazi da on smatra da je učinio grešku što je udario policijskog službenika, a naročito jer se radi o licu koje je i samo bilo policijski službenik i sarađuje sa njima, te prema ovom zanimanju osjeća poštovanje – obrazloženo je iz suda.