Nepoznati muškarac pokušao ući u ured Milanovića: Tvrdio da u vozilu ima bombu

Nepoznati muškarac iz Zagreba danas je izazvao incident ispred kompleksa Ureda predsjednika Republike Hrvatske Zorana Milanovića, na Pantovčaku.

Prema pisanju Jutarnjeg lista, muškarac se dovezao automobilom do sigurnosne rampe i pokušao nastaviti vožnju prema kompleksu.

Nakon što ga je zaustavilo osiguranje, tvrdio je da se u vozilu nalazi bomba.

Sigurnosno osoblje je odmah pozvalo policiju, koja je po dolasku privela muškarca i izvršila detaljnu pretragu automobila. Tom prilikom nisu pronađeni ni eksplozivna naprava niti oružje.

Policija je muškarca odvela na kriminalističku obradu, kako bi se utvrdilo postoje li elementi krivičnog djela ili prekršaja. Osim toga, hrvatski mediji navode da će se pokušati razjasniti i motivi koji su ga naveli na takav čin.