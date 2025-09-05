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NA RASKRSNICI ULICA

Pijani vozač Mercedesom udario dijete

U saobraćajnoj nesreći učestvovalo je lice M.G. iz Banja Luke koje je upravljalo sa automobilom Mercedes

Intervencija policije. SINIŠA PAŠALIĆ/RINGIER

A. O.

5.9.2025

Saobraćajna nesreća dogodila se danas u Banjoj Luci kada je u blizini parka automobil udario dijete.

Kako je potvrđeno za Srpskainfo iz policije, nesreća se desila oko 16:15 sati na raskrsnici ulica Gundulićeva i Radomira Putnika.

- U saobraćajnoj nesreći učestvovalo je lice M.G. iz Banja Luke koje je upravljalo sa automobilom Mercedes i maloljetno lice iz Banja Luke, kao pješak – kažu iz PU Banja Luka.

Vozač M.G. je uhapšen, jer je alkotestiranjem utvrđeno prisustvo 2,52 promila alkohola. Saobraćaj nije bio obustavljen.

# SAOBRAĆAJNA NESREĆA
# BANJA LUKA
# DIJETE
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