Pijani vozač Mercedesom udario dijete

Saobraćajna nesreća dogodila se danas u Banjoj Luci kada je u blizini parka automobil udario dijete.

Kako je potvrđeno za Srpskainfo iz policije, nesreća se desila oko 16:15 sati na raskrsnici ulica Gundulićeva i Radomira Putnika.

- U saobraćajnoj nesreći učestvovalo je lice M.G. iz Banja Luke koje je upravljalo sa automobilom Mercedes i maloljetno lice iz Banja Luke, kao pješak – kažu iz PU Banja Luka.

Vozač M.G. je uhapšen, jer je alkotestiranjem utvrđeno prisustvo 2,52 promila alkohola. Saobraćaj nije bio obustavljen.