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POTRAGA U MEĐUGORJU

Nestao hodočasnik, posljednji put viđen u subotu navečer

Hercegovačka gorska služba spašavanja stanica Čitluk-Međugorje objavila je nestanak hodočasnika zadnji put viđenog u urbanom području Međugorja

Alberino Mazzon. HGSS Čitluk - Međugorje

M. Až.

5.10.2025

Hercegovačka gorska služba spašavanja (HGSS) Čitluk–Međugorje objavila je da se traga za hodočasnikom koji je posljednji put viđen u subotu navečer u urbanom dijelu Međugorja.

- Traži se osoba, posljednji put viđena u urbanom području Međugorja. U slučaju da je primijetite ili imate bilo kakvu informaciju, prijavite policiji (122) ili HGSS-u (063 55 44 33) - naveli su iz HGSS-a Čitluk–Međugorje na svom službenom Facebook profilu.

Prema istom izvoru, riječ je o Alberinu Mazzonu, čija je fotografija objavljena uz napomenu da je posljednji put viđen u subotu, 4. oktobra, oko 21 sat, u dvorištu međugorskog svetišta.

# MEĐUGORJE
# HODOČASNIK
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