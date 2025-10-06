U akciji MUP-a ZDK 90 vozača sankcionisano zbog vožnje pod dejstvom alkohola, izdato 238 prekršajnih naloga zbog nekorištenja sigurnosnog pojasa

Policijski službenici Uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona su u dane proteklog vikenda, tačnije od 03. do 05.10.2025. godine, sproveli pojačanu kontrolu učesnika u saobraćaju na svim putevima na području Zeničko-dobojskog kantona, kojom prilikom je poseban akcenat stavljen na kontrolu alkoholiziranosti vozača i kontrolu korištenja sigurnosnog pojasa. Aktivnosti policijskih službenika u navedenoj akciji su bile usmjerene na preduzimanje represivnih mjera prema vozačima zbog činjenja prekršaja vožnjom pod dejstvom alkohola i nekorištenjem sigurnosnog pojasa, shodno Zakonu o osnovama bezbjednosti saobraćaja na putevima u BiH, te su sankcionisani počinioci i drugih prekršaja iz pomenutog zakona.

Prilikom naznačene akcije, kontrolisano je ukupno 1760 vozača i vozila, 750 vozača je alkotestirano, kojom prilikom je kod 90 vozača utvrđeno prisustvo alkohola u organizmu. Za počinjene prekršaje vožnjom pod dejstvom alkohola vozačima su izdati prekršajni nalozi a 9 vozača je lišeno slobode i zadržano u prostorijama za zadržavanje nadležne policijske stanice do otrežnjenja.

Također je u okviru zavedene akcije, izdato 238 prekršajnih naloga zbog nekorištenja sigurnosnog pojasa, a jedno putničko motorno vozilo je na području Visokog privremeno oduzeto od višestrukog povratnika u činjenju težih saobraćajnih prekršaja.

Uprava policije Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona upozorava sve vozače da se pridržavaju zakonskih odredbi u pogledu uslova pod kojima mogu upravljati vozilom, te da se pridržavaju svih saobraćajnih propisa, kako bi zaštitili sebe, lica koja prevoze, kao i druge učesnike u saobraćaju. Naglašavamo da će se i u narednom periodu provoditi slične akcije sa ciljem unapređenja stanja sigurnosti u oblasti saobraćaja, navodi se u saopćenju MUP-a ZDK.