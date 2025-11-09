KOMEMORATIVNI SKUP

Na vojnom groblju Lebring odata počast za 805 Bošnjaka koji su poginuli u Prvom svjetskom ratu za Austriju

Na tom groblju sahranjeno je više od 1.600 vojnika poginulih u austrougarskoj vojsci, među kojima su i brojni Bošnjaci koji su tada služili u njenim redovima

Slobodna Bosna

S. S.

9.11.2025

Na vojnom groblju Lang-Lebring u blizini Graza u Austriji danas je održan komemorativni skup pod nazivom Bošnjačka nedjelja, događaj koji simbolično povezuje prošlost i sadašnjost. Tom prilikom odana je počast 805 Bošnjaka iz Bosne i Hercegovine koji su dali svoje živote boreći se za Austro-Ugarsku tokom Prvog svjetskog rata.

Na tom groblju sahranjeno je više od 1.600 vojnika poginulih u austrougarskoj vojsci, među kojima su i brojni Bošnjaci koji su tada služili u njenim redovima.

Ceremoniji su prisustvovali predstavnici Vojske Republike Austrije, bošnjačkih i boračkih organizacija, Džemata Graz te Islamske zajednice Bošnjaka u Austriji.

Tokom skupa istaknuto je da Austrija pamti sve one koji su se borili za njenu slobodu i posebno cijeni doprinos Bošnjaka u austrougarskoj vojsci. Naglašeno je i da je Austrija danas dom i Bošnjacima koji u njoj žive, te da oni tu zemlju smatraju svojom domovinom – boreći se za nju danas u miru, kao što su se njihovi preci borili u ratu.

# BOŠNJACI
# AUSTRIJA
