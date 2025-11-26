Dan državnosti BiH obilježen i u Sidneju: Prisustvovao veliki broj predstavnika političkog i društvenog života Australije

U organizaciji Australsko bosanskohercegovačkog kulturnog udruženja (Australian Bosnian-Herzegovinian Cultural Association - ABHCA), u saradnji s bh. zajednicama u Novom Južnom Velsu i uz podršku Konzulata Bosne i Hercegovine u Sidneju u Leppingtonu je održana svečana proslava Dana državnosti Bosne i Hercegovine.

Događaj je okupio veliki broj predstavnika političkog, diplomatskog, kulturnog i društvenog života Australije, te članova bh. zajednice iz svih dijelova Novog Južnog Velsa i goste sa Gold Coasta.

Program je u ime domaćina otvorio Sead Čardaklija, predsjednik ABHCA-e. Ceremoniju su vodili Elma Bašić i Mak Vugdalić.

Prisutni su pogledali video-poruke članova Predsjedništva BiH Denisa Bećirovića i Željka Komšića, kao i video obraćanje senatora Davida Shoebridgea, te, koji je ove godine boravio u Bosni i Hercegovini i prisustvovao komemoraciji žrtvama genocida u Srebrenici, te Eda Husića Federalnog zastupnika za Chifley

U ime bosanskohercegovačke zajednice Novog Južnog Velsa prisutnima se obratila

Maida Kulić-Vugdalić, direktorica Bosanske etničke škole Sydney i urednica Radija Most, ističući važnost jezika, kulture, obrazovanja i zajedništva u dijaspori.

Počasni konzul Bosne i Hercegovine u Sidneju, Amir Šahinović, uputio je čestitku povodom Dana državnosti, te tradicionalno — kao i svake godine — uručio zahvalnice u ime Konzulata BiH.

Zahvalnice Konzulata BiH dodijeljene su: posthumno: Fahrudinu Rudiju Šišiću i Hasanu Biščeviću, zatim Charishmi Kaliyandi, članici Parlamenta za Liverpool, Nedu Mannounu, gradonačelniku Liverpoola, Fahiru Zečeviću, dugogodišnjem aktivisti bh. zajednice i Neli Trifković, umjetnici i članici zajednice.