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Bh. biznismen u Beču Amar Dezić parkirao Ferrari vrijedan 400.000 eura na balkon stana

Već prilikom kupovine stana razgovarao je s agentom o svojoj ideji da terasu pretvori u parking

Automobil na balkonu. Denis Auer / Heute

S. S.

3.12.2025

Leteći Ferrari nedavno je izazvao čuđenje u novoizgrađenom stambenom naselju u bečkom Floridsdorfu. Bolid vrijedan 400.000 eura najprije se našao nasred unutrašnjeg dvorišta, a zatim je završio na balkonu jednog stana – uz pomoć snažnog krana, kako piše “Heute”. Oni su uspjeli pronaći vlasnika hibridne „rakete“ od 830 KS. 

- Imam nekoliko automobila, ali nažalost nisam dobio još jedno parking mjesto u garaži - kaže 28-godišnji Amar Dezić, koji svoje automobile radije drži zaštićene od vjetra, vremenskih prilika i vandala nego na ulici.

Već prilikom kupovine stana razgovarao je s agentom o svojoj ideji da terasu pretvori u parking. 

- On je tada rekao da to uopšte nije problem. Vjerovatno me nije shvatio ozbiljno - uz smijeh kaže vlasnik Ferrarija, koji je sa svojom firmom Sternwerk duboko u auto-biznisu.

Pa je Dezić prošle sedmice angažovao kamion s kranom i proveo svoju ideju u djelo, prije nego što u Beč stignu snijeg i led. No to nije izazvalo samo čuđenje komšija, kako se ubrzo pokazalo.

Jer čim je bolid težak 1,5 tona bio „parkiran“ na raskošnoj terasi, javili su mu se i upravnik zgrade i građevinska inspekcija. 

- Auto, nažalost, mora ponovo dole. Htio sam na terasi napraviti i staklenu garažu za njega - razočaran je bečki poduzetnik.

# BEČ
# AMAR DEZIĆ
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