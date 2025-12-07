Video / Pogledajte kako je Hercegovac u Londonu spasio djevočicu od pedofila

Dvojica maloljetnih muških svjedoka su se suprotstavila osumnjičenom, pri čemu im je on pokušao zadati udarac i krenuti za njima. U tom trenutku je intervenirala treća osoba, Ivan Skoko iz Ljubuškog (29), stručnjak za brazilsku jiu-jitsu tehniku i trener samoobrane.

On je primijenio zahvat rušenja te zadržao osumnjičenog do dolaska nadležnih službi, piše Daily Mail. Policijski službenici City of London Police su priveli napasnika za kojeg se saznaje da je iz Pakistana. Ivan Skoko je, naime, prije nešto više od mjesec spasio i ženu na jugu Londona. Razbojnik je s nožem napao stariju ženu tražeći novac, a Skoko se tu zatekao, te nokautirao napadača.

Nekoliko trenutaka prije napada u Moorgateu osumnjičeni, koji je viđen kako viče na stranom jeziku, navodno je uhvatio svoju žrtvu za stražnjicu dok je putovala kući.