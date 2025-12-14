Haris Jackman iz Sidneja za "Avaz": Ljudi su preplašeni i u šoku, prekinuta je mirna proslava

Prema posljednjim informacijama, 12 ljudi je ubijeno, a 29 povrijeđeno tokom napada na posjetitelje događaja koji je povodom jevrejskog praznika Hanuka organiziran na popularnoj plaži Bondi u Sidneju. Kako je za “Avaz” kazao Haris Jackman, pucnjava se dogodila danas nešto prije 7 sati.

Jackman je inače predsjednik Australsko – bosanskohercegovačke privredne komore i trenutno nema informacija da se među žrtvama nalaze i bh. državljani.

- Dva osumnjičena su neutralizirana. Ovo je šokantan i neočekivan događaj, kojim je prekinuta mirna proslava. Suosjećamo sa svim žrtvama i njihovim porodicama i solidariziramo se sa zajednicom ovdje u Sidneju. Trenutno, čini se da više nema prijetnje, a policija nastavlja s istragom. Bondi plaža, koja je popularna turistička destinacija je zatvorena, a ljudi su preplašeni i u šoku – kazao je Jackman za “Avaz”.