Haris Jackman iz Sidneja za "Avaz": Ljudi su preplašeni i u šoku, prekinuta je mirna proslava

Prema posljednjim informacijama, 12 ljudi je ubijeno, a 29 povrijeđeno tokom napada na posjetitelje događaja koji je povodom jevrejskog praznika Hanuka organiziran na popularnoj plaži Bondi u Sidneju. Kako je za “Avaz” kazao Haris Jackman, pucnjava se dogodila danas nešto prije 7 sati.
Jackman je inače predsjednik Australsko – bosanskohercegovačke privredne komore i trenutno nema informacija da se među žrtvama nalaze i bh. državljani.
- Dva osumnjičena su neutralizirana. Ovo je šokantan i neočekivan događaj, kojim je prekinuta mirna proslava. Suosjećamo sa svim žrtvama i njihovim porodicama i solidariziramo se sa zajednicom ovdje u Sidneju. Trenutno, čini se da više nema prijetnje, a policija nastavlja s istragom. Bondi plaža, koja je popularna turistička destinacija je zatvorena, a ljudi su preplašeni i u šoku – kazao je Jackman za “Avaz”.
Australsko – bosanskohecegovačka privredna komora izrazila je duboku šokiranost i žaljenje zbog tragičnih događaja na plaži Bondaj.
- Ovaj napad je pogodio srce naše zajednice, prekidajući ono što je trebalo biti mirna proslava razornim nasiljem. Naša srca su uz porodice onih koji su izgubili živote, povrijeđene i sve one koji su pogođeni ovim besmislenim činom. Solidarni smo sa zajednicom i svim Australcima koji tuguju večeras. Priznajemo hrabrost pripadnika hitnih službi i civila koji su djelovali kako bi zaštitili druge usred nezamislivog straha. Pozivamo javnost da poštuje policijsku istragu koja je u toku, slijedi službene smjernice policije Novog Južnog Walesa i hitnih službi, te da se suzdrži od širenja neprovjerenih informacija. Ovo je trenutak za jedinstvo, saosjećanje i smirenost dok naš grad zajedno tuguje – navedeno je u saopćenju.