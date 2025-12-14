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IZ SIDNEJA

Počasni konzul Amir Šahinović za "Avaz": Prema informacijama s kojima raspolažemo, nema stradalih državljana BIH

Ostajemo u kontaktu s nadležnim australskim institucijama

Šahinović: Nastavljamo pratiti situaciju. Screenshot - AP Photo/Mark Baker

Alen Bajramovic
Piše: Alen Bajramovic

14.12.2025

12 mrtvih i 29 ranjenih, trenutni je bilans terorističkog napada na posjetitelje svečanosti povodom jevrejskog praznika Hanuke na popularnoj plaži Bondi u Sidneju. Prema riječima počasnog konzula BiH u Sidneju Amira Šahinovića, trenutno nema informacija da su među stradalima državljani BiH.

- Povodom današnjeg tragičnog događaja na Bondi plaži u Sidneju, u kojem je došlo do masakra i gubitka nevinih ljudskih života, izražavam najdublje saučešće porodicama stradalih, kao i solidarnost sa svim građanima Australije. Prema informacijama kojima trenutno raspolažemo, nema povrijeđenih niti stradalih državljana Bosne i Hercegovine u ovom stravičnom činu. Počasni konzulat Bosne i Hercegovine u Sidneju nastavlja pratiti situaciju i ostaje u kontaktu s nadležnim australskim institucijama – kazao je Šahinović za “Avaz”.

# SIDNEJ
# AMIR ŠAHINOVIĆ
# AUSTRALIJA
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