Bećirović: Globalna mreža bh. dijaspore je u funkciji povezivanja s domovinom

Član Predsjedništva BiH Denis Bećirović sastao se s bosanskohercegovačkom dijasporom i članovima Vijeća za razmjenu između Merilenda Marylanda i Bosne i Hercegovine (MBHEC) u Vašingtonu (Washingtonu).

Razgovarano je o izazovima s kojima se susreće bosanskohercegovačka dijaspora u Sjedinjenim Američkim Državama (SAD), te o unapređenju saradnje organizacija i pojedinaca u iseljeništvu s državom Bosnom i Hercegovinom.

Bećirović je naglasio da je formiranjem Globalne mreže bh. dijaspore uspostavljena saradnja s pojedincima i organizacijama širom svijeta, te da su realizirani važni projekti od interesa za Bosnu i Hercegovinu. Istakao je da država Bosna i Hercegovina treba održati što čvršće veze sa svojim građanima u svijetu, posebno kroz obrazovanje, nauku, kulturu, tradiciju, sport, prijenos institucionalnog znanja, kao i sve značajnije poslovne investicije koje dolaze iz dijaspore.

Tokom razgovora, član Predsjedništva BiH je istakao značajnu ulogu bosanskohercegovačke dijaspore kao snažnog mosta Bosne i Hercegovine i SAD-a. Posebno je naglasio važan doprinos dijaspore u promoviranju političkih, kulturnih i ekonomskih veza dvije prijateljske države, kao i u promociji pozitivne slike Bosne i Hercegovine u SAD-u.

Član Predsjedništva BiH je rekao da Bosna i Hercegovina treba znanje, energiju i iskustvo svoje dijaspore, a da je zajednički cilj stabilna, demokratska i prosperitetna država Bosna i Hercegovina. Istakao je da su ulaganja dijaspore, prijenos znanja i iskustava od velikog značaja za Bosnu i Hercegovinu.

Između ostalog, Bećirović je poručio da je Bosna i Hercegovina opredijeljena za dobru regionalnu saradnju. Nije dobro da je susjedna Republika Hrvatska izglasala Zakon koji omogućuje izgradnju postrojenja za radioaktivni otpad na samoj granici s Bosnom i Hercegovinom. To nije građenje dobrosusjedskih odnosa dvije države. Iz Bosne i Hercegovine se godinama apeluje na Republiku Hrvatsku da odustane od ove opasne ideje koja prijeti zdravlju stanovnika i zagađenju vode i okoliša. Također, postoje upozorenja i da se radi o trusnom području, te da je visoka opasnost od kontaminacije tla i voda. Sve to su ignorisale vlasti Republike Hrvatske. O ovoj temi će krajem ovog mjeseca raspravljati i Predsjedništvo BiH.

Predstavnici bosanskohercegovačke dijaspore zahvalili su se članu Predsjedništva BiH na posjeti i njegovim aktivnostima s ciljem zaštite državnih interesa Bosne i Hercegovine. Naglasili su važnost razvoja i unapređenja saradnje s domovinom Bosnom i Hercegovinom, prije svega, na polju kulture i ekonomije, kao i na očuvanju bosanskohercegovačke tradicije. Također, iskazali su spremnost za nastavkom konkretnih aktivnosti koje doprinose napretku Bosne i Hercegovine, posebno kroz investicije i obrazovne projekte, saopćeno je iz Predsjedništva BiH.