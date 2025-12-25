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HAG

Almir Dervišević u novoj instalaciji prikazao suze onih nad kojima je počinjena i čini se nepravda

Djelo pruža iskustvo susreta sa sobom, upravo kroz ogledalo, pozivajući na samokritičnost, na samopropitivanje o vlastitom odnosu spram pravde

Nova instalacija. Almir Dervišević

FENA

25.12.2025

Bosanskohercegovački konceptualni umjetnik Almir Dervišević realizirao je danas u Haagu, ispred Međunarodnoga suda pravde - Palate mira, postavku umjetničke instalacije 'Pravda, susret sa sobom'. Instalaciju čine ogledala, simbolizirajući suze onih nad kojima je nepravda počinjena i nad kojima se nepravda čini.

Djelo pruža iskustvo susreta sa sobom, upravo kroz ogledalo, pozivajući na samokritičnost, na samopropitivanje o vlastitom odnosu spram pravde.

- Udaljavajući se od istine zapravo udaljavamo se od pravde, kao temeljne vrijednosti jednoga zdravoga društva. Upravo susret sa istinom može nam ponuditi uvid u realnost, kako bi mogli donijeti iz toga susreta iznova odluke o vlastitom odnosu spram pravde bez koje nema mira - kazao je Dervišević Feni.

Prema njegovim riječima, to djelo istovremeno poziva Međunarodni sud pravde ali i sve ostale institucije, koje se zalažu za ostvarenje pravde da analiziraju svoj odnos spram pravde i da se iz tog uvida predanije posvete ostvarenju pravde.

- Svjedočimo potrebi čovječanstva za intenzivnijom posvećenošću ostvarenju pravde. Ta predanost i borba nemaju alternativu. Njenim odsustvom ili površnim, tek deklarativnim pristupom, čovjek i društvo živi u tami, laži i surovosti nepravde – naglasio je.

Instalacija u Hagu. Almir Dervišević

Dervišević je mišljenja da čovjeka današnjice, posvećenog materijalizmu, karakterišu pohlepa i laž. Kao posljedica neznanja, tako i svjesno, čovjek čini nepravdu drugome ali i samome sebi.

Djelo "Pravda, susret sa sobom" ima za cilj da inspiriše posvećenost istini, kao osnovi pravde bez koje nema mira. To je, kaže, putokaz čovjeku.

Instalaciju čine ogladala sa ispisanom riječi "pravda", koja se isprepliče na različitim jezicima svijeta (engleski, burmanski, hindu - indijski, hebrejski, turski, arapski, bosanski…. ). Jedno (jedan jezik) se ogleda u drugome (ogledalu) na taj način simbolizirajući i ukazujući da se naša pravednost ogleda u našem odnosu prema drugome.

- Čovjek je čovjeku ogledalo. Upravo to je i poruka koju su posjetioci te današnje postavke prepoznali, posvjedočili - naglasio je Almir Dervišević.

Današnja postavka, ispred Međunarodnog suda pravde u Haagu, dio je Projekta 'Pravda za sve, svi za pravdu'.

# ALMIR DERVIŠEVIĆ
# HAG
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