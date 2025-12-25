Almir Dervišević u novoj instalaciji prikazao suze onih nad kojima je počinjena i čini se nepravda

Bosanskohercegovački konceptualni umjetnik Almir Dervišević realizirao je danas u Haagu, ispred Međunarodnoga suda pravde - Palate mira, postavku umjetničke instalacije 'Pravda, susret sa sobom'. Instalaciju čine ogledala, simbolizirajući suze onih nad kojima je nepravda počinjena i nad kojima se nepravda čini.

Djelo pruža iskustvo susreta sa sobom, upravo kroz ogledalo, pozivajući na samokritičnost, na samopropitivanje o vlastitom odnosu spram pravde.

- Udaljavajući se od istine zapravo udaljavamo se od pravde, kao temeljne vrijednosti jednoga zdravoga društva. Upravo susret sa istinom može nam ponuditi uvid u realnost, kako bi mogli donijeti iz toga susreta iznova odluke o vlastitom odnosu spram pravde bez koje nema mira - kazao je Dervišević Feni.

Prema njegovim riječima, to djelo istovremeno poziva Međunarodni sud pravde ali i sve ostale institucije, koje se zalažu za ostvarenje pravde da analiziraju svoj odnos spram pravde i da se iz tog uvida predanije posvete ostvarenju pravde.

- Svjedočimo potrebi čovječanstva za intenzivnijom posvećenošću ostvarenju pravde. Ta predanost i borba nemaju alternativu. Njenim odsustvom ili površnim, tek deklarativnim pristupom, čovjek i društvo živi u tami, laži i surovosti nepravde – naglasio je.