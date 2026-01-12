Objavljujemo snimak napada na imama Ismeta Purdića u Melburnu: Kaže da je razlog napada marama njegove supruge

Imam iz Melburnea Ismet Purdić i njegova supruga fizički su napadnuti i izloženi rasističkim uvredama od strane dvojice muškaraca, a sve je opisano kao zločin iz mržnje. Purdić je postao tema i medijima u Australiji, a u nastavku objavljujemo snimak napada. Purdić je 47-godišnji imam Islamske zajednice BiH u jugoistočnom pregrađu Melburna Nobl Parku, a kompletna drama odvijala se u subotu.

Ističe da su s autoputa skrenuli na benzinsku pumpu, a da je onda krenulo vrijeđanje, dok su putnici iz drugog automobila oštetili njegovo vozilo. Ismet Purdić rekao je da je nakon nemilog događaja potražio medicinsku pomoć, ali da su on i supruga dobili veliku podršku zajednice. – Sada sam bolje, ali ne znam šta da kažem jer je ovo vrlo strašno i vrlo, vrlo loše iskustvo za mene i moju suprugu – rekao je. – Ne mogu ni zamisliti… šta bi bilo da su naša djeca bila s nama - rekao je. Kazao je da vjeruje kako su on i supruga bili meta napada nakon što su putnici drugog vozila primijetili maramu njegove supruge. – Moja poruka svima nama u Australiji je da ostanemo zajedno, da pomažemo jedni drugima kako bismo ostali sigurni i da ne dozvolimo nikome, bez obzira… na njegovu vjeru ili uvjerenja, da naruši ovaj mir, sigurnost i sve dobre vrijednosti u koje vjerujemo – rekao je.