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AUSTRALIJA

Objavljujemo snimak napada na imama Ismeta Purdića u Melburnu: Kaže da je razlog napada marama njegove supruge

Ističe da su s autoputa skrenuli na benzinsku pumpu, a da je onda krenulo vrijeđanje, dok su putnici iz drugog automobila oštetili njegovo vozilo

Trenutak napada. Screenshot

S. S.

12.1.2026

Imam iz Melburnea Ismet Purdić i njegova supruga fizički su napadnuti i izloženi rasističkim uvredama od strane dvojice muškaraca, a sve je opisano kao zločin iz mržnje.

Purdić je postao tema i medijima u Australiji, a u nastavku objavljujemo snimak napada.

Purdić je 47-godišnji imam Islamske zajednice BiH u jugoistočnom pregrađu Melburna Nobl Parku, a kompletna drama odvijala se u subotu.

Ističe da su s autoputa skrenuli na benzinsku pumpu, a da je onda krenulo vrijeđanje, dok su putnici iz drugog automobila oštetili njegovo vozilo.

Ismet Purdić rekao je da je nakon nemilog događaja potražio medicinsku pomoć, ali da su on i supruga dobili veliku podršku zajednice.

– Sada sam bolje, ali ne znam šta da kažem jer je ovo vrlo strašno i vrlo, vrlo loše iskustvo za mene i moju suprugu – rekao je.

– Ne mogu ni zamisliti… šta bi bilo da su naša djeca bila s nama - rekao je.

Kazao je da vjeruje kako su on i supruga bili meta napada nakon što su putnici drugog vozila primijetili maramu njegove supruge.

– Moja poruka svima nama u Australiji je da ostanemo zajedno, da pomažemo jedni drugima kako bismo ostali sigurni i da ne dozvolimo nikome, bez obzira… na njegovu vjeru ili uvjerenja, da naruši ovaj mir, sigurnost i sve dobre vrijednosti u koje vjerujemo – rekao je.

Imam se danas vratio u džamiju Noble Park, gdje se sastao s drugim liderima zajednice, ministricom za multikulturalna pitanja savezne države Viktorije Ingrid Stit i visokim policijskim zvaničnicima.

– Želim se zahvaliti svima koji su nam pomogli i ostali uz nas. Mi moramo, kao Australci, da se borimo protiv mržnje, islamofobije, antisemitizma… moramo ostati zajedno – rekao je.Ranije je premijerka savezne države Viktorije Džasinta Alen osudila navodni napad i izrazila podršku bračnom paru.

– Želim vrlo jasno poručiti muslimanskoj zajednici, a posebno muslimankama, da ću svakog dana podržavati vaše pravo da slobodno živite u ovoj državi, bez mržnje, te da ću se boriti za vaše pravo da se našom zajednicom krećete sigurno i dostojanstveno – rekla je.

U saopćenju, Victoria Police navela je da u društvu apsolutno nema mjesta ponašanju motiviranom predrasudama, vjerskom netrpeljivošću ili mržnjom.

– Takve aktivnosti neće biti tolerirane – poručili su.

Dvadesettrogodišnji muškarac iz Cranbourne Northa i dvadesetdvogodišnji muškarac iz Cranbourne Easta osumnjičeni su za krivično oštećenje imovine i napad. Osamnaestogodišnja žena iz Dandenong Southa puštena je na slobodu uz poziv na sud.

Ispovijest imama Purdića pročitajte sutra u printanom izdanju "Dnevnog avaza".

# AUSTRALIJA
# ISMET PURDIĆ
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