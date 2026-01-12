Objavljujemo snimak napada na imama Ismeta Purdića u Melburnu: Kaže da je razlog napada marama njegove supruge

Imam iz Melburnea Ismet Purdić i njegova supruga fizički su napadnuti i izloženi rasističkim uvredama od strane dvojice muškaraca, a sve je opisano kao zločin iz mržnje.
Purdić je postao tema i medijima u Australiji, a u nastavku objavljujemo snimak napada.
Purdić je 47-godišnji imam Islamske zajednice BiH u jugoistočnom pregrađu Melburna Nobl Parku, a kompletna drama odvijala se u subotu.
Ističe da su s autoputa skrenuli na benzinsku pumpu, a da je onda krenulo vrijeđanje, dok su putnici iz drugog automobila oštetili njegovo vozilo.
Ismet Purdić rekao je da je nakon nemilog događaja potražio medicinsku pomoć, ali da su on i supruga dobili veliku podršku zajednice.
– Sada sam bolje, ali ne znam šta da kažem jer je ovo vrlo strašno i vrlo, vrlo loše iskustvo za mene i moju suprugu – rekao je.
– Ne mogu ni zamisliti… šta bi bilo da su naša djeca bila s nama - rekao je.
Kazao je da vjeruje kako su on i supruga bili meta napada nakon što su putnici drugog vozila primijetili maramu njegove supruge.
– Moja poruka svima nama u Australiji je da ostanemo zajedno, da pomažemo jedni drugima kako bismo ostali sigurni i da ne dozvolimo nikome, bez obzira… na njegovu vjeru ili uvjerenja, da naruši ovaj mir, sigurnost i sve dobre vrijednosti u koje vjerujemo – rekao je.
Imam se danas vratio u džamiju Noble Park, gdje se sastao s drugim liderima zajednice, ministricom za multikulturalna pitanja savezne države Viktorije Ingrid Stit i visokim policijskim zvaničnicima.
– Želim se zahvaliti svima koji su nam pomogli i ostali uz nas. Mi moramo, kao Australci, da se borimo protiv mržnje, islamofobije, antisemitizma… moramo ostati zajedno – rekao je.Ranije je premijerka savezne države Viktorije Džasinta Alen osudila navodni napad i izrazila podršku bračnom paru.
– Želim vrlo jasno poručiti muslimanskoj zajednici, a posebno muslimankama, da ću svakog dana podržavati vaše pravo da slobodno živite u ovoj državi, bez mržnje, te da ću se boriti za vaše pravo da se našom zajednicom krećete sigurno i dostojanstveno – rekla je.
U saopćenju, Victoria Police navela je da u društvu apsolutno nema mjesta ponašanju motiviranom predrasudama, vjerskom netrpeljivošću ili mržnjom.
– Takve aktivnosti neće biti tolerirane – poručili su.
Dvadesettrogodišnji muškarac iz Cranbourne Northa i dvadesetdvogodišnji muškarac iz Cranbourne Easta osumnjičeni su za krivično oštećenje imovine i napad. Osamnaestogodišnja žena iz Dandenong Southa puštena je na slobodu uz poziv na sud.
Ispovijest imama Purdića pročitajte sutra u printanom izdanju "Dnevnog avaza".