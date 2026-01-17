U njujorškoj astoriji jedna ulica nosit će ime "Ali Paša Šabanagić way"

Članica Gradskog vijeća New Yorka iz Distrikta 22, obavijestila da je usvojen zahtjev da se 12th Street, između Broadway i 31st Ave u Astoriji, imenuje u “Ali paša Šabanagić Way” (“Ali pasha Shabanagic Way”), ulica u kojoj se nalazi poznata Ali pašina džamija, vakuf Islamske zajednice & Kulturnog centra Plav-Gusinje u New Yorku.

Očekuje se da će narednih dana biti zvanično održana konferencija za medije i zakazan dan postavljanja table.

Na skupu se očekuje dolazak zvaničnika grada New Yorka, članovi Gradskog vijeća i predstavnici Distrikta.

Inicijativu su u pokrenule Bošnjakinje New Yorka u ime organizacije “Kolektivan rad sestara”, predsjednica Zara Kandić, Aida Šarkinović i dr. Srdačne čestitke i zahvalnost njima i svima koji su dali doprinos, makar potpisom peticije, da jedna ulica Astoriji dobije ime po velikoj historijskoj ličnosti gusinjsko-plavskog kraja, Sandžaka, Bosne i Kosova, bošnjačkom gaziji Ali paša Šabanagić, poznat i kao Ali paša gusinjski.