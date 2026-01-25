Travničanka dr. Azra Sadiković kroz svoj akademski angažman prenosi znanje između SAD i BiH

U okviru programa „Prenos znanja stručnjaka iz iseljeništva u Bosnu i Hercegovinu“, koji provodi Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH, dr. Azra Sadiković predvodila je tim ljekara iz Sjedinjenih Američkih Država tokom boravka u Sarajevu. Travničanka po rođenju, dr. Sadiković je aktuelna potpredsjednica BHAAAS-a (Bosanskohercegovačko-američke akademije umjetnosti i nauka) te jedna od vodećih stručnjakinja za minimalno invazivnu ginekološku hirurgiju. Profesionalnu karijeru gradi na Rush University Medical Center u Chicagu, gdje obavlja funkciju šefice Odjela za ginekologiju i minimalno invazivnu ginekološku hirurgiju.

Laparoskopski zahvati

Zajedno s kolegama iz Opće bolnice „Prim. dr. Abdulah Nakaš“ i Klinike za ginekologiju i akušerstvo KCUS-a, uradila je nekoliko naprednih ginekoloških i uroginekoloških laparoskopsih zahvata, istovremeno dijeleći savremene pristupe i protokole iz oblasti endoskopske hirurgije.

Za dr. Azru Sadiković, ovaj angažman nije predstavljao samo profesionalnu obavezu, već i duboko ličnu misiju, snažno podržanu kroz rad BHAAAS-a. Kao organizacija, BHAAAS kroz različite programe i aktivnosti kontinuirano ulaže napore da svoje članove aktivno uključi u prenos znanja i iskustava, podstičući ih da savremene prakse i stručna dostignuća dijele s kolegama u Bosni i Hercegovini. Upravo kroz takve inicijative stvara se prostor za konkretan doprinos zdravstvenom sistemu i jačanje stručnih kapaciteta u zemlji.

Iako hirurgija često ostavlja malo slobodnog vremena, dr. Sadiković se, kako ističe, s posebnim zadovoljstvom odaziva aktivnostima koje omogućavaju povratak i rad u domovini.

- Moja domovina je moj korijen i moje sidro. Vraćanje znanja zajednici iz koje potičem i doprinos unapređenju liječenja pacijenata u Bosni i Hercegovini za mene su jedan od najljepših dijelova mog profesionalnog puta. Snaga BHAAAS-a leži u građenju trajnih mostova, institucionalnih veza, mentorstva i partnerstava. Ne radi se o jednokratnim posjetama, već o kontinuiranoj saradnji koja ostavlja mjerljive rezultate - ističe.

Novembarska posjeta

Tokom novembarske posjete 2025. godine, fokus njenog rada bio je izrazito praktičan. U operacionim salama, rame uz rame s domaćim kolegama, radila je na procedurama koje se ranije nisu rutinski izvodile.

- U hirurgiji, pravi uspjeh je onaj trenutak kada kolege nastavljaju samostalno izvoditi zahvate. Tada znate da je znanje istinski preneseno - kaže dr. Sadiković, naglašavajući da su rezultati ove posjete nadmašili očekivanja.

Poseban utisak na nju ostavila je otvorenost i motivacija domaćih medicinskih timova.

- Postoji snažna teorijska osnova, operativne vještine i želja za daljim usavršavanjem. Uz sistemsku podršku i kontinuiranu edukaciju, potencijal je ogroman - dodaje.

Za razliku od klasičnih predavanja, dr. Sadiković snažno zagovara direktan klinički rad kao najefikasniji oblik edukacije.

- U operacionoj sali znanje postaje vještina. Tu se uče nijanse koje ne postoje u udžbenicima, a koje često čine razliku između dobre i vrhunske hirurgije - dodala je.

Iako danas gradi međunarodnu karijeru, veza s rodnim Travnikom ostala je čvrsta. Tokom ove posjete, povratak u grad djetinjstva bio je ispunjen emocijama.

- Travnik je dio mog identiteta. Tu su porodica, prijatelji i korijeni mojih prvih ambicija. Tu sam zavoljela medicinu, dijelom i zahvaljujući ocu, koji je bio ginekolog - kaže.

Pogled unaprijed već je usmjeren ka 17. Danima BHAAAS-a, koji će biti održanii u Sarajevu od 4. do 7. juna ove godine. Dr. Sadiković ovaj događaj vidi kao regionalni centar znanja, inovacija i saradnje, s planiranim simpozijima, panelima i praktičnim radionicama iz oblasti ginekologije, ali i brojnih drugih disciplina.

Na kraju, njena poruka mladim ljekarima u Bosni i Hercegovini jednostavna je i snažna: „Budite radoznali, uporni i strpljivi. Tražite mentore, prilike za učenje i vjerujte u vlastite sposobnosti. Znanje je univerzalno, a granice postoje samo ako ih sami prihvatimo".