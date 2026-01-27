Majka Nikol o protjerivanju malog Raifa Terzića iz Švedske za "Avaz": Tretiraju nas kao kriminalce

Četverogodišnji Raif Terzić, dječak s poremećajima iz autističnog spektra, čiji je otac Haris, švedski državljanin, a majka Nikol Erikson (Nicole Eriksson) ima višegodišnju dozvolu stalnog boravka u Švedskoj, zbog odluke tamošnjih migracijskih vlasti praktično je protjeran u BiH, zemlju u kojoj nikada nije živio, samo zato što u trenutku rođenja nije imao „pravi“ pasoš.

Uprkos činjenici da je rođen u Švedskoj, državljanstvo nije automatski dobio, jer ga u trenutku rođenja nisu imali ni otac ni majka. Iako su njegovi roditelji u dva navrata za Raifa tražili državljanstvo, Migracijska uprava Švedske ih je odbila, kao i njihov zahtjev za dječakovim stalnim boravkom.

Jedini izbor

U međuvremenu je procijenjeno da bi dječak trebao zatražiti državljanstvo BiH u skladu s državljanstvom njegovog oca u trenutku rođenja te da na osnovu toga traži državljanstvo Švedske ili boravišnu dozvolu. U priči koju je prvi objavio dnevni list „Sydsvenskan“, Haris i Nikol su shvatili da im je jedini izbor bh. državljanstvo, što su i uradili.

Nakon što je Raif dobio pasoš BiH, krajem novembra se s ocem vratio u Švedsku, ali samo privremeno, bez prava na vrtić koji je pohađao sve vrijeme, kao i bez zdravstvene i socijalne zaštite. Praktično, u Švedskoj može boraviti 90 dana, turistički.

Upitna egzistencija

U cijeloj priči porazna je činjenica da se konačna odluka u vezi s njegovim statusom čeka od tri do devet mjeseci i da za to vrijeme dječačić ne smije biti u Švedskoj.

- Sve to vrijeme moj sinčić mora biti u Bosni! Pitala sam službenike Migracijske uprave gdje će mi biti sin, jer Haris ima firmu u Švedskoj, ima svoje radnike, upitna nam je egzistencija, a oni su odgovorili da ga damo u dom! U zemlji u kojoj je rođen, moje dijete sada boravi kao turista. Pitala sam ih gdje su vam sada prava djece, važnost porodice o čemu stalno govorite, ali oni se samo pozivaju na zakon - kazala je Raifova majka Nikol za „Dnevni avaz“.

Ako se u međuvremenu nešto ne promijeni, njen muž će sa sinom, krajem marta, morati doći u BiH i tu čekati konačnu odluku.

- U slučaju da bude u Švedskoj, a dobije vizu može dobiti zabranu na dvije godine. Ali glavno pitanje je zašto mora ići u Bosnu, zašto nas maltretiraju tako, kao da smo kriminalci - pita se Nikol.

Bez prava

Nakon što je dobio pasoš BiH krajem novembra, ovaj četverogodišnjak s poremećajima iz autističnog spektra se s ocem vratio u Švedsku, ali samo privremeno.

Tamo je ostao bez prava na vrtić koji je pohađao sve vrijeme, kao i bez zdravstvene i socijalne zaštite.

Iz Ambasade BiH u Švedskoj do objavljivanja ovog teksta nismo dobili komentar. Rečeno nam je da u vezi s ovim slučajem uputimo pismeni upit.