Šahinović s predstavnicima Ragbi saveza Novog Južnog Velsa: Podrška učešću BiH u kvalifikacijama za OI u Brizbejnu

Počasni konzul BiH, Amir Šahinović i predsjednik Australijsko-bosanskohercegovačke privredne komore Haris Jackman sastali su se sa Piterom Marfijem (Peter Murphy), generalnim direktorom Ragbi saveza Novog Južnog Velsa i Keri Čikarovski (Kerry Chikarovski), direktoricom odbora Ragbi saveza Novog Južnog Velsa.

Njima je uručeno pismo Ragbi saveza Bosne i Hercegovine, što je prvi korak ka uspostavljanju saradnje između dvije ragbi organizacije.

- Cilj je podrška Bosni i Hercegovini na njenom putu ka kvalifikacijama za Olimpijske igre u Brisbane 2032. godine. Želio bih izraziti iskrenu zahvalnost Ragbi savezu Novog Južnog Velsa na njihovoj otvorenosti, podršci i ohrabrenju bosanskom ragbiju dok zajedno radimo na ostvarenju ovog sna - kazao je Šahinović.