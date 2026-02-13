Predstava "Ko je lud" oduševila publiku u Danskoj – više od 200 gledalaca uživalo u vrhunskoj večeri teatra

Vejle je noćas bio epicentar bosanskohercegovačke kulturne scene u Danskoj. Više od 200 posjetilaca ispunilo je salu i s velikim interesovanjem pratilo predstavu “Ko je lud”, koja je naišla na izuzetno topao prijem publike.

U glavnim ulogama nastupili su Adem Smailhodžić i Zlatan Školjić, glumci poznati široj javnosti po ulogama u kultnom filmu “Testament”. Njihova energija, humor i emotivna gluma stvorili su snažnu vezu s publikom, koja je predstavu ispratila dugotrajnim aplauzom.

U organizaciji Asocijacije Bosna predstava je još jednom potvrdila koliko ovakvi kulturni događaji znače bh. dijaspori – ne samo kao zabava, već i kao prostor susreta, identiteta i zajedništva.

Nakon uspješnog nastupa u Vejleu, ekipa predstave “Ko je lud” nastavlja turneju u Kopenhagenu, gdje se također očekuje veliki interes publike.

Organizatori iz Asocijacije su zahvalili svima koji su došli, podržali događaj i još jednom pokazali da bh. zajednica u Danskoj zna prepoznati i cijeniti kvalitetan kulturni sadržaj.