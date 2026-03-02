Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

BIZNISMEN

Video / Adis Alihodžić iz Dubaija za "Avaz": Jučer je vladala panika, ulice su bile prazne, danas je drugačije

Incidenti su uglavnom van centralnih područja, a odbrambene snage efikasno presreću prijetnje

Adis Alihodžić. Avaz

Zerina Voloder

2.3.2026

Nakon što su Iran i SAD razmijenili vojne udare u regiji, situacija u Dubaiju izazvala je zabrinutost zbog sigurnosti i zatvorenog zračnog prostora.

Adis (Alibeg) Alihodžić, biznismen iz BiH i UAE koji se trenutno nalazi u Dubaiju, za "Avaz" kaže da su prve informacije u napadima izazvale paniku, da nije bilo ljudi na ulicama, da nisu znali šta da očekuju, dok se to danas promijenilo.

- Danas je situacija smirena, ulice su pune, a poslovni život funkcioniše normalno - rekao je Alihodžić za "Avaz".

Smatra da grad neće biti aktivno bombardovan u urbanim zonama.

- Incidenti su uglavnom van centralnih područja, a odbrambene snage efikasno presreću prijetnje - ističe Alihodžić za "Avaz".

Kaže da Ambasada BiH u Ujedinjenim Arapskim Emiratima daje jasne upute i podršku.

-Panika nije opravdana, važno je pratiti zvanične kanale - rekao je Alihodžić za "Avaz".

Kompletnu izjavu pogledajte u videoprilogu na početku teksta.

Besplatno se pretplatite na Youtube kanal Avaz TV.

# UAE
# IRAN
# DUBAI
# ADIS ALIHODŽIĆ
PRIKAŽI KOMENTARE (3)
Vezane vijesti
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.