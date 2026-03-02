Video / Adis Alihodžić iz Dubaija za "Avaz": Jučer je vladala panika, ulice su bile prazne, danas je drugačije

Nakon što su Iran i SAD razmijenili vojne udare u regiji, situacija u Dubaiju izazvala je zabrinutost zbog sigurnosti i zatvorenog zračnog prostora.

Adis (Alibeg) Alihodžić, biznismen iz BiH i UAE koji se trenutno nalazi u Dubaiju, za "Avaz" kaže da su prve informacije u napadima izazvale paniku, da nije bilo ljudi na ulicama, da nisu znali šta da očekuju, dok se to danas promijenilo.

- Danas je situacija smirena, ulice su pune, a poslovni život funkcioniše normalno - rekao je Alihodžić za "Avaz".

Smatra da grad neće biti aktivno bombardovan u urbanim zonama.

- Incidenti su uglavnom van centralnih područja, a odbrambene snage efikasno presreću prijetnje - ističe Alihodžić za "Avaz".

Kaže da Ambasada BiH u Ujedinjenim Arapskim Emiratima daje jasne upute i podršku.

-Panika nije opravdana, važno je pratiti zvanične kanale - rekao je Alihodžić za "Avaz".

Kompletnu izjavu pogledajte u videoprilogu na početku teksta.

Besplatno se pretplatite na Youtube kanal Avaz TV.