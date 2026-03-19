Bajram u porodici Ridvana Ozkut-Šehovića: Bošnjaci čuvaju tradiciju u Karamurselu

Ridvan Ozkut-Šehović je advokat i direktor jedne kompanije u Turskoj, porijeklom iz Bosne i Hercegovine. Njegova familija se preselila u Tursku prije više od 140 godina, a porijeklom su iz Trebinja. Rahmetli nena mu je iz jednog sela u blizini Stoca. Živjeli su u nekoliko različitih mjesta u Turskoj, ali u konačnici život su organizovali u Karamurselu, gradu koji je blizu Istanbula i, kako oni kažu, komšija ove metropole.

- Tamo ima 90 bošnjačkih sela, a u gradu imamo od 35 do 40 posto stanovništva koje je došlo iz Bosne i Hercegovine da tu živi – kazao je Šehović za „Avaz“.

Mladi ljudi većinom odlaze u veće gradove da studiraju, ali i da rade, međutim, kako Ridvan kaže, blagdani su period kada su svi tu zajedno u Karamurselu.

Pravimo sijela

- Ramazan je poseban period da se zamislimo u sebi, da mislimo na ljude kojih nema, da usporimo život, da osjetimo empatiju, da damo onima koji nemaju, da budemo razumniji i mirniji nego inače. Svako svakome ide na iftar, nekada idemo i na sehure. Zajedno idemo na teravije, pričamo do ponoći, ponekad pjevamo bosanske sevdalinke, bude pravo sijelo – kazao je Šehović.

Kada je riječ o Bajramu, kaže kuća se posebno čisti i sprema.

- Moderan je život sada, ali neke žene ipak spremaju ružice, baklavu i hurmašice. Ko zna i ima vremena sprema, mogu reći da 40-50 posto njih i dalje to sprema, dok neki kupuju. Gosti nam dolaze u velikom broju, pita se sprema i dan-danas, to je naš miris koji smo donijeli iz Bosne – istakao je.

Bajramska tradicija

Tradicija za Bajram koju je on, kaže, naučio od svog babe i dede jeste da se ustaje rano kako bi išli na bajram-namaz.

- Ali taj dan prije namaza tradicija je da se uzme baklava. To je radio moj dedo i babo, tako i ja sada uzmem jedan ili dva komada baklave da pojedem prije namaza. Nakon namaza obilazimo mezarja i molimo se Bogu za duše onih koji su preselili – objasnio je Šehović.

Također kaže da njeguju i tradiciju da djeci daju novac za Bajram. Mi to zovemo bajram-banka, dok Šehović ističe da se to kod njih zove hašluk.

On je istakao da su njihovi preci još ljepše govorili bosanski od njih, ali da se trude da ga očuvaju.

- S druge strane, oni nisu dobro znali pričati turski, ali mi smo se školovali i usavršili ga. Hvala Bogu, čuvamo jezik, tradiciju i kulturu. Dosta mladih se udalo i oženilo za Turke i Turkinje. Turci mnogo vole našu tradiciju – kazao je.

Karamursel pun Bošnjaka

Koliko hiljada osoba u kojima teče bošnjačka krv danas živi na području Karamursela, teško je procijeniti. Osim Šehovića, tu žive i potomci Zupčevića, Agbabića, Glavovića, Ćerimagića, Begovića, Bijedića, Bilalovića, Avdića, Bećirovića, Barakovića, Ćenana, Ćatovića, Zaimovića, Ljubovića, Čengića i mnogih drugih porodica mahom iz Hercegovine.