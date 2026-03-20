Bajram u porodici Prijedorčanke Enise Šećerbegović u Austriji: Samo da smo svi na okupu, a burek i baklava su obavezni

Ramazanski bajram je vrijeme radosti, zajedništva i podsjećanja na vrijednosti koje nas povezuju bez obzira na to gdje živimo. Za mnoge porodice iz Bosne i Hercegovine koje danas žive u dijaspori, ovaj blagdan ima posebnu težinu. On je most između domovine, tradicije i života u drugim zemljama. Porodica Enise Šećerbegović Bajram dočekuje daleko od Bosne i Hercegovine, ali ga obilježava s istom toplinom i poštovanjem prema običajima.

Enisa Šećerbegović porijeklom je iz Prijedora, muž joj je umro, a zajedno sa kćerkom, zetom, sinom, snahom, četvero unučadi i dvoje praunučadi živi u Austriji. Iako ne žive zajedno, blizu su jedni drugih i trude se da blagdane provode skupa.

Neizostavno na trpezi

- Mi se radujemo Bajramu. Ako je radni dan, onda nam muškarci idu na posao, nekada ne mogu uzeti slobodno. Ali jednostavno radujemo se tom okupljanju, tom bajramskom ručku. Pripremamo naša bosanska jela. Evo baš nedavno za iftar kod mog brata snaha je pravila potrižu, to je pravo krajiško jelo – kazala nam je Enisa.

Kada je riječ o bajramskoj trpezi, kaže, neizostavne su baklave, kadaif i hurmašice od slatkog.

- Od slanog burek je obavezan, sarma, pogačice, sirnica za unuke. Znate kako djeca više vole sirnicu nego meso, pa onda spremam to za njih. Bajram nam, ako Bog da, pada u petak, pa ćemo svi biti na okupu – kazala je.