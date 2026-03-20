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BLAGDAN U DIJASPORI

Bajram u porodici Prijedorčanke Enise Šećerbegović u Austriji: Samo da smo svi na okupu, a burek i baklava su obavezni

Djeca igraju folklor, pričaju bosanski jezik, sva unučad i praunučad mi isto tako govore naš jezik, kazala je

Unuci i praunuci govore bosanski jezik. Ustupljena fotografija

Piše: Mirela Pekušić

20.3.2026

Ramazanski bajram je vrijeme radosti, zajedništva i podsjećanja na vrijednosti koje nas povezuju bez obzira na to gdje živimo. Za mnoge porodice iz Bosne i Hercegovine koje danas žive u dijaspori, ovaj blagdan ima posebnu težinu. On je most između domovine, tradicije i života u drugim zemljama. Porodica Enise Šećerbegović Bajram dočekuje daleko od Bosne i Hercegovine, ali ga obilježava s istom toplinom i poštovanjem prema običajima.

Enisa Šećerbegović porijeklom je iz Prijedora, muž joj je umro, a zajedno sa kćerkom, zetom, sinom, snahom, četvero unučadi i dvoje praunučadi živi u Austriji. Iako ne žive zajedno, blizu su jedni drugih i trude se da blagdane provode skupa.

Neizostavno na trpezi

- Mi se radujemo Bajramu. Ako je radni dan, onda nam muškarci idu na posao, nekada ne mogu uzeti slobodno. Ali jednostavno radujemo se tom okupljanju, tom bajramskom ručku. Pripremamo naša bosanska jela. Evo baš nedavno za iftar kod mog brata snaha je pravila potrižu, to je pravo krajiško jelo – kazala nam je Enisa.

Kada je riječ o bajramskoj trpezi, kaže, neizostavne su baklave, kadaif i hurmašice od slatkog.

- Od slanog burek je obavezan, sarma, pogačice, sirnica za unuke. Znate kako djeca više vole sirnicu nego meso, pa onda spremam to za njih. Bajram nam, ako Bog da, pada u petak, pa ćemo svi biti na okupu – kazala je.

Šećerbegović: Nedostaje nam BiH. Ustupljena fotografija

Rado se vraćamo

Iako žive daleko od svoje domovine, kaže da često dolaze u BiH i trude se da sačuvaju jezik, običaje i tradiciju.

- Djeca igraju folklor, pričaju bosanski jezik, sva unučad i praunučad mi isto tako govore bosanski. Rođeni su ovdje, ali su svi oženjeni ženama našeg porijekla. Svi smo međusobno povezani, tako da nam sva djeca pričaju našim jezikom – istakla je Šećerbegović.

Ona je istakla i da se to zajedništvo možda više osjeti kada ljudi žive van BiH zbog čežnje za domovinom i svojim ognjištem.

Očuvanje duha

- Za nas koji smo odrasli i svoje djetinjstvo proveli tamo normalno je da nam fali. Fali taj život u BiH, uvijek rado idemo tamo i moja djeca isto tako. Ali opet, rado se i vraćamo zato što smo ovdje na okupu – iskrena je.

Enisa se trudi da očuva duh Bajrama, prenese tradiciju na mlađe generacije i njeguje običaje. Iz ljubavi prema domovini, običajima, ali i muzici i folkloru pridružila se Udruženju „Bosni u amanet“ koje kroz različite aktivnosti i projekte čuva duh BiH na svakom pedlju svijeta.

# AUSTRIJA
# BAJRAM
# ENISA ŠEĆERBEGOVIĆ
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