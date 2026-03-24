Novi Ginisov rekord: Bosanac 's rukom kao čekić' u 'Američkom supertalentu' za pola minute polomio 31 bejzbol palicu

Iako je još prošle godine, na 70. rođendan Ginisove knjige rekorda (Guinness), najavljivao oproštaj i prepuštanje podijuma mlađima, Muhamed Hammerhand Kahrimanović jedan je od najjačih ljudi i najtraženijih perfomera u svijetu, pa sve pozive ni u svojoj 67. godini ipak ne može odbiti. A sa svakim novim nastupom Bosanca „s rukom kao čekić“ euforija raste, a novi Ginisov rekord pada.

Veliki urnebes

Nakon fantastičnog nastupa u Pasadeni, Kahrimanović se plasirao u polufinale takmičenja „America‘s Got Talent“ američkog NBC-a, inače jedne od najgledanijih emisija u svijetu. Popularni Hammerhand oduševio je Ameriku, postavio novi Ginisov svjetski rekord i kraj nastupa i dodjelu službenog certifikata dočekao praćen ovacijama publike.

Tokom spektakularnog nastupa Kahrimanović je pokazao jedinstvenu kombinaciju snage, tehnike i mentalne izdržljivosti, te je za manje od 30 sekundi polomio 31 bejzbol palicu.

- Drugi put sam nastupio u ovoj emisiji, a pozvali su me zbog toga što sam na društvenim mrežama jedna od velikih zvijezda, a mnogi imaju interes za ovu disciplinu vezanu za bejzbol palice. Pristao sam, imao pripreme i evo u 67. godini postigao nešto u što je teško povjerovati. Publika, žiri, svi su bili na nogama, s nevjericom gledajući šta sam napravio. A napravio sam veliki urnebes – uz osmijeh, za „Avaz“ govori Kahrimanović.

Ostvarenje sna

Emisija u kojoj je učestvovao bit će emitirana početkom juna, dok je polufinalno takmičenje najavljeno za avgust ove godine. Posljednji uspjeh predstavlja važnu prekretnicu u karijeri sportiste prema zabavljaču s međunarodno prepoznatim rezultatima.

- Ovaj trenutak mi znači sve. Ostvarenje je sna predstaviti svoje sposobnosti pred međunarodnom publikom i ispisati historiju – kazao je nakon nastupa.

Muhamed Kahrimanović vlasnik je više od 80 svjetskih rekorda, od kojih je više od 30 upisano u Ginisovu knjigu rekorda.

Jedan od rijetkih

Muhamed Kahrimanović rođen je u Ilijašu, a jedan je od rijetkih bh. građana čije se ime našlo u Ginisovoj knjizi rekorda. Prvi put rekord je oborio 2002. godine. Tada je uspio razbiti 67 kokosovih oraha za 60 sekundi.