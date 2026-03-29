Komšić u Italiji: Dijaspora ključna za očuvanje identiteta i jačanje veze s domovinom

Tokom boravka član Predsjedništva BiH Komšić susreo se i razgovarao s predstavnicima lokalnih vlasti, organizatorima, kao i članovima bosanskohercegovačke dijaspore u ovoj zemlji.

Razgovarano je o jačanju saradnje, očuvanju identiteta i značaju povezivanja domovine i dijaspore.

Član Predsjedništva BiH Komšić tom prilikom održao je govor posvećen značaju Dana nezavisnosti.

Govor:

- Zadovoljstvo mi je biti danas ponovo s vama ovdje i obilježiti Dan nezavisnosti naše domovine, Bosne i Hercegovine.

Posebno mi je zadovoljstvo što imam priliku još jednom boraviti među vama, jer sam prije nekoliko godina već bio gost u ovom kraju i tada sam bio iskreno oduševljen toplim prijemom, izuzetnom organizacijom i energijom naših ljudi.

Taj susret je ostavio snažan utisak na mene i još jednom potvrdio koliko su naši ljudi, koji žive van granica Bosne i Hercegovine, organizirani i duboko povezani sa svojom domovinom.

Koristim ovu priliku da zahvalim i predstavnicima lokalnih vlasti ovdje na podršci i razumijevanju koje pružaju našoj zajednici. Vaša otvorenost i saradnja omogućavaju našim ljudima da čuvaju svoj identitet, kulturu i tradiciju, ali i da aktivno doprinose društvu u kojem žive.

Dan nezavisnosti Bosne i Hercegovine simbol je naše slobode, zajedništva i odlučnosti da čuvamo i gradimo državu za sve njene građane.

Početkom mjeseca navršile su se 34 godine otkako je naša domovina, Bosna i Hercegovina, stekla nezavisnost.

Tome je prethodilo demokratsko izjašnjavanje građana na referendumu o nezavisnosti. U historijskom smislu ta odluka je događaj bez presedana. Međutim, takva odluka morala se odbraniti ne samo politički nego i vojno.

Uz veliku požrtvovanost cjelokupnog naroda, odluka da Bosna i Hercegovina postane samostalna republika je odbranjena i danas, zahvaljujući tome, mi imamo državu — ne idealnu, ali ipak našu.

Znamo koliko Bosna i Hercegovina znači svima vama u dijaspori, pa i ovdje u Italiji, i koliko je pomažete. Bosna i Hercegovina će uvijek biti vaša kuća i onaj kutak na planeti u koji se možete skloniti. Za sve Bosance i Hercegovce ona predstavlja oazu slobode. Tako je bilo, tako je i sada, a tako će ostati i u budućnosti.

Znamo koliko vas raduju uspjesi Bosne i Hercegovine, pa i oni simbolički, ali koji mnogo znače. Svi smo se jednako radovali pobjedi naše nogometne reprezentacije.

Okolnosti su takve da Bosna i Hercegovina svoj sljedeći meč za prolaz na Svjetsko prvenstvo igra protiv reprezentacije Italije.

I upravo kako cijenimo neupitno prijateljstvo Republike Italije prema Bosni i Hercegovini, tako, cijeneći Italiju kao nogometnu velesilu — reprezentaciju koja među evropskim selekcijama ima najveći broj osvojenih svjetskih prvenstava — ipak se nadamo prolasku naše reprezentacije.

Italija je divna zemlja, naša prijateljska država, a vama Bosancima i Hercegovcima, koji ste životne prilike i mogućnosti pronašli ovdje, na neki način i druga domovina. Ipak, za kompletnu našu naciju ovakve stvari imaju dublji značaj.

Bosanski narod je željan pobjeda i čini se da novije generacije odišu optimizmom i borbenošću, istom onom koju smo gledali u utakmici protiv Velsa.

Zahvaljujem vam na još jednom toplom prijemu ovdje u Italiji i nadam se da se uskoro vidimo i u Bosni i Hercegovini - saopćeno je iz Predsjedništva BiH.