Dok traje Svjetsko prvenstvo: Otvoren privremeni konzularni ured BiH u Torontu

U Torontu je danas počeo sa radom Privremeni konzularni ured Ambasade Bosne i Hercegovine, koji će djelovati do 16.juna 2026. godine. Privremeni konzularni ured pružaće pomoć državljanima Bosne i Hercegovine koji u Kanadi borave sa putnom ispravom naše zemlje.

Razlog za otvaranje ureda svakako je Svjetsko prvenstvo, a u Torontu naša reprezentacija sutra otvara nastup na Mundijalu protiv domaćina Kanade.

Ukoliko tokom boravka putnu ispravu izgube ili im bude ukradena, ured je dužan da im izda putne listove za brz i nesmetan povratak u Bosnu i Hercegovinu, u skladu sa propisima.

Gubitak ili krađu putne isprave, prije dolaska u Ured, treba prijaviti nadležnim policijskim organima Kanade i pribaviti potvrdu o izvršenoj prijavi.

Za pomoć u navedenim slučajevima dostupan je broj telefona +1 (613) 608 - 3369