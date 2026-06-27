Marš mira u Velikoj Britaniji: Bh. dijaspora iz Evrope odala počast žrtvama genocida u Srebrenici

"Marš mira" koji se ove godine organizuje 22. put u znak sjećanja na žrtve genocida nad Bošnjacima Srebrenice iz jula 1995. godine, zvanično počinje 8. jula 2026. iz Nezuka kod Tuzle. Ipak, uoči glavnog događaja, širom svijeta već se održavaju memorijalni pohodi i historijski časovi.

Jedan od njih održan je danas u Guildfordu u Velikoj Britaniji, gdje su učesnici iz više evropskih zemalja odali počast žrtvama i podsjetili na važnost kulture sjećanja, piše N1.

Kultura sjećanja

Suad Pašalić, član Udruženja "Preživjeli Srebreničkog genocida juli 1995." iz Nizozemske, rekao je da je u Veliku Britaniju stiglo sedam članova tog udruženja na poziv organizatora.

- Nas sedam članova došlo je iz Holandije da učestvujemo u Maršu mira Guildford 2026. koji je danas održan na trasi dugoj desetak kilometara - naveo je Pašalić.

Memorijalna manifestacija okupila je preživjele genocida, članove porodica žrtava, predstavnike udruženja iz više evropskih zemalja, prijatelje Bosne i Hercegovine, kao i potpredsjednika entiteta Republika Srpska Ćamila Durakovića.

- Danas je bilo 153 učesnika marša. Cilj nam je da ujedinimo udruženja preživjelih genocida širom dijaspore i zajednički čuvamo sjećanje na Srebrenicu. Poseban cilj je da naredne godine u Srebrenici organizujemo dane dijaspore - dodao je Pašalić.

Asocijaciju preživjelih genocida u Srebrenici UK vodi Mujo Delić, koji je i sam preživio genocid i već godinama živi u Velikoj Britaniji.

- Ova manifestacija ima za cilj očuvanje kulture sjećanja, jačanje saradnje među udruženjima i borbu protiv negiranja genocida, kao i zajedničko čuvanje istine o više od 8.000 ubijenih Bošnjaka u julu 1995. godine - kazao je Delić.

Ovogodišnji pohod

On je naglasio da je jedan od ključnih ciljeva povezivanje svih udruženja u bh. dijaspori kako bi zajedničkim djelovanjem nastavili njegovanje sjećanja na žrtve.

Suljo Čakanović, predsjednik pododbora za "Marš mira 2026", rekao je da pripreme za ovogodišnji pohod protiču prema planu.

- Do sada je prijavljeno oko 4.000 učesnika, a očekujemo više od 6.000. Kada se tome dodaju učesnici kvad maratona, motomaratona, biciklističkih i ultramaratonskih ruta, realno je očekivati više od 8.000 učesnika - rekao je Čakanović.

Dodao je da će učesnicima biti obezbijeđeni kampovi, medicinska pomoć, šatorski smještaj te osvježenje duž cijele trase, kao i historijski časovi i prateći programi tokom pohoda.