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JAČANJE VEZA

Otvaraju se novi konzulati: Stiže jača saradnja dvije zemlje

Bosna i Hercegovina dobila je nove počasne konzule u Hrvatskoj, čime se dodatno jača diplomatska i ekonomska saradnja dvije zemlje

Važan diplomatski korak: BiH dobila nove počasne konzule. Facebook

A. Bajramović

prije 1 sat 34 minute

U Ambasadi Bosne i Hercegovine u Republici Hrvatskoj su svečano uručene egzekvature novoimenovanim počasnim konzulima Bosne i Hercegovine u Republici Hrvatskoj – Tomislavu Antunoviću, počasnom konzulu za Krapinsko-zagorsku županiju, i Mirku Pešiću, počasnom konzulu za Osječko-baranjsku županiju.

Egzekvature su uručili ambasadorica Bosne i Hercegovine u Republici Hrvatskoj dr. sc. Elma Kovačević Bajtal i šef Konzularnog odjela Emir Vladavić.

Počasni konzuli imaju značajnu ulogu u jačanju prijateljskih odnosa između Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske, posebno u unapređenju ekonomske saradnje, povezivanju poslovnih zajednica, privlačenju investicija, razvoju trgovinske razmjene te pružanju podrške državljanima Bosne i Hercegovine.

Imenovanjem novih počasnih konzula Bosna i Hercegovina dodatno jača svoju konzularnu mrežu i ekonomsku diplomatiju u Republici Hrvatskoj.

Nakon nedavno otvorenog Počasnog konzulata Bosne i Hercegovine u Zadru, na čijem je čelu počasna konzulica Snježana Köpruner, tokom jeseni bit će svečano otvorena još dva počasna konzulata – u Krapini i Osijeku, čime će se dodatno unaprijediti ekonomska, kulturna i sveukupna bilateralna saradnja između Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske.

# AMBASADA
# ZAGREB
# HRVATSKA
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