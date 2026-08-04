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IZBORI

Bošnjačka dijaspora odustala od RS-a

Neko mora položiti račun za gubitak trećine birača izvan BiH

Objavljeni podaci. Facebook

E. Latif

1 sat

Admir Čavka, povjerenik SBB-a za Republiku Srpsku, upozorava na alarmantan pad broja registrovanih birača izvan Bosne i Hercegovine, a posebno u entitetu RS.

Prema zvaničnim podacima Centralne izborne komisije (CIK) BiH, na Općim izborima 2022. godine bila su registrovana 69.872 birača izvan BiH, dok su za Opće izbore ove godine registrovana 48.074 birača, što je manje za gotovo trećinu. Posebno je izražen pad broja registrovanih birača iz dijaspore u entitetu RS.

- Ako uzmemo činjenicu da oko 200 hiljada Bošnjaka sa CIPS ličnom kartom ima pravo glasa u RS-u, a da će ih glasati tek nekoliko hiljada, to pokazuje potpuni poraz politike koju su vodile probosanske snage u posljednjem mandatu. Ogromna većina ljudi jednostavno više ne želi da bude prevarena i iskorištena, što se desilo odmah nakon izbora 2022. godine, kada se bezuslovno ušlo u novu SNSD-ovu Vladu. Time se pogazilo sve što je obećano građanima. Danas plaćamo tu cijenu prevare, a bojim se da ćemo posljedice osjetiti tek poslije izbora – kaže Čavka za “Avaz”.

Slabljenje Bošnjaka

Podsjetio je da je Pokret za državu koji su činili SDA, SDP i BH Zeleni podržao SNSD-ovu vladu, da je ministarsku poziciju tada dobio Sevlid Hurtić, te da se nakon toga Pokret odmah raspao.

Navodi da je tada jedino Ramiz Salkić glasao protiv, dok su tri poslanika SDP-a i jedan BH Zeleni glasali „za“. Kaže da neko mora položiti račun jer smo izgubili 31 posto birača izvan BiH na nivou cijele države, a da je u pojedinim sredinama RS-a i pad i veći od 60 posto.

Čavka: Neko mora odgovarati. Facebook

- Svaki izgubljeni birač je slabija politička snaga Bošnjaka u RS-u - navodi Čavka.

Neumoljiva statistika

Pogledajmo poraznu statistiku broja registrovanih birača iz dijaspore u RS-u uz napomenu da se ne radi samo o Bošnjacima koji će glasati na oktobarskim izborima, već i Srbima, Hrvatima i Ostalim.

Najveće smanjenje broja birača iz dijaspore u posljednje četiri godine od 62 posto je registrovano u Banjaluci i Bosanskoj Gradišci. U Prijedoru je i Prnjavoru pad iznosi skoro 60 posto. Doboj je izgubio 44 posto, Bijeljina 30 posto, Bratunac 24 posto, Kotor Varoš 18 posto a Srebrenica 10 posto.

# DIJASPORA
# BIH
# IZBORI 2026
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