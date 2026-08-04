Bošnjačka dijaspora odustala od RS-a

Admir Čavka, povjerenik SBB-a za Republiku Srpsku, upozorava na alarmantan pad broja registrovanih birača izvan Bosne i Hercegovine, a posebno u entitetu RS.

Prema zvaničnim podacima Centralne izborne komisije (CIK) BiH, na Općim izborima 2022. godine bila su registrovana 69.872 birača izvan BiH, dok su za Opće izbore ove godine registrovana 48.074 birača, što je manje za gotovo trećinu. Posebno je izražen pad broja registrovanih birača iz dijaspore u entitetu RS.

- Ako uzmemo činjenicu da oko 200 hiljada Bošnjaka sa CIPS ličnom kartom ima pravo glasa u RS-u, a da će ih glasati tek nekoliko hiljada, to pokazuje potpuni poraz politike koju su vodile probosanske snage u posljednjem mandatu. Ogromna većina ljudi jednostavno više ne želi da bude prevarena i iskorištena, što se desilo odmah nakon izbora 2022. godine, kada se bezuslovno ušlo u novu SNSD-ovu Vladu. Time se pogazilo sve što je obećano građanima. Danas plaćamo tu cijenu prevare, a bojim se da ćemo posljedice osjetiti tek poslije izbora – kaže Čavka za “Avaz”.

Slabljenje Bošnjaka

Podsjetio je da je Pokret za državu koji su činili SDA, SDP i BH Zeleni podržao SNSD-ovu vladu, da je ministarsku poziciju tada dobio Sevlid Hurtić, te da se nakon toga Pokret odmah raspao.

Navodi da je tada jedino Ramiz Salkić glasao protiv, dok su tri poslanika SDP-a i jedan BH Zeleni glasali „za“. Kaže da neko mora položiti račun jer smo izgubili 31 posto birača izvan BiH na nivou cijele države, a da je u pojedinim sredinama RS-a i pad i veći od 60 posto.