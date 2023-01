Enis Bešlagić održao predavanje u BKC Frankfurt: 25 godina je narod u BiH gladan...

Poznati bh. i regionalni glumac Enis Bešlagić posjetio je Frankfurt, gdje je bio gost u Bošnjačkom kulturnom centru u kojem su ga ugostili predsjednik BKC-a Said Cerić i imam Munir efendija Hodžić.

Mnogobrojne džematlije bile su oduševljene njegovim govorom i otvorenom i iskrenom komunikacijom s njima.

Na samom početku obraćanja, Bešlagić se podsjetio na njegovo vrijeme provedeno u Njemačkoj kada je došao kao 16-godišnjak, radio na gradskom groblju u Minhenu za satnicu od 1,70 maraka, paralelno sakupljao humanitarnu pomoć za njegov rodni Tešanj, te podsjetio i na to kako se sa samo 18 godina od prevelike želje za rodnim gradom vratio kući.

- Kada sam 1992. godine došao u Minhen, tada sam bio samo Enis Bešlagić. Bio sam niko i ništa, samo s imenom i prezimenom. No, onda sam počeo da sazrijevam. Shvatio sam kojoj vjeri i naciji pripadam. Shvatio sam da u ime Gospodara treba učiti, čitati i proučavati. Poštovati sve, od biljke do ljudi. Rat nas je podijelio, na ove i one. Ja nisam imao nafaku u Njemačkoj i samo sam želio da se vratim u BiH – počeo je priču Bešlagić.

Nakon toga govorio je o svom angažmanu na groblju u Minhenu.

- Radeći na groblju shvatio sam da je veoma bitno kako živiš i kako te pokopaju. U BiH sam se vratio s vjerom i nadom. Bio sam jedan od rijetkih koji je dobio medijsku pažnju. Znao sam kako se živi u dijaspori, ali i kako se živi u BiH. U Islamu jedna od najljepših stvari se zove nafaka, a svako je od nas ima. Često gledamo u dijasporu da nam pomognu, a kad dođu u BiH na odmor, onda nam smetaju njihovi automobili, ponašanje, a oni se onda nalaze između dvije strane, rastrgani između Evrope i BiH. Tako da mi trebamo puno raditi na sebi. Ljubav i emociju ne smijemo da izgubimo – kaže Bešlagić.

On se osvrnuo i na nove generacije koje su rođene u Njemačkoj, pa je rekao kako će biti u budućnosti džemata sve manje i manje, pa sadašnja generacija treba da istraje na tome da im prenesu svu tu ljubav, sjećanje, da i te nove generacije istraju na tom očuvanju.

- Sigurnost je najbitnija tačka života u BiH. Kupite stan, pa postavite masu kamera, nekakvih gelendera, često se pitamo od koga mi to čuvamo našu djecu ? Čuvamo ih od nas samih, ne dolazi nema neko, recimo iz Holandije. Ja sam siguran da vi ovdje u dijaspori nekako više živite BiH od nas samih koji živimo u njoj. Vi, konkretno u Njemačkoj, imate idealan sistem života počevši od svih sfera, a kakav bismo mi željeli da imao u BiH. Mi to možemo samo da sanjamo, kao i to da Srbi, Hrvati i Bošnjaci rade kao vi u Njemačkoj – kaže poznati glumac.

Rođeni Tešnjak kaže da naše u dijaspori niko ne gleda poprijeko da imaju jednu slobodu izražavanja.

- Trebate cijeniti onoga koji vam ovdje daje kruh. Mišljenja sam da trebate pokrenuti neku inicijativu udruženja bh. centara, napraviti neki plan, ekonomski se uključiti u život BiH, ali da ne trebamo emocije tu miješati. Ali, svaki od tri naroda želi da njegovo dijete bude sigurno, da završi dobru školu i da na kraju izraste u dobrog čovjeka. Hvala vam za sve što činite i što i dalje tu zemlju doživljavate svojom i, ako možda mnogi od vas više nemaju pasoš BiH – kazao je Bešlagić.

U svom obraćanju Enis se osvrnuo i funkcionalnost države, njegovu osudu od strane pojedinih političara.

Dovedeni u čorsokak

- Dvadeset i pet godina je narod gladan, nema prespektive, a ko je doveo do takvog stanja, današnja vlast. Nema sistema, nema funkcionalnosti države. Ali kad prođeš kroz žuto, onda sve funkcioniše i uzmu ti vozačku na mjesec dana. Znam da smo dovedeni u čorsokak, ali mi naše međuljudske odnose ne smijemo kvariti. Politika i ideologija za mene ne postoje. Ja ne želim da ispravljam ničije „krive drine“, za to nisam plaćen – kaže Bešlagić.

Podvukao je da nema posla, da je deset godina samostalan i da redovno plaća porez, te da nikada nije radio u državnoj firmi.

- Upravo zbog toga što sam redovno porez plaćao, ne mogu mi ništa reći, ne mogu mi ništa nezakonito naći, a nikada nisam radio u državnoj firmi. Ja se samo dragog Boga bojim i uvijek ću da kažem ono što mislim, da je ispravno i za javnost. Političari su najveće zvijezde, nisu to ni pjevači ni glumci, a žive o našem trošku. Zbog toga imamo pravo da pitamo gdje je otišla koja marka. Ja nikad nisam od države živio – kazao je Bešlagić.

Žurio na utakmicu i počasni član BKC-a

Mnogobrojni posjetioci željeli su da mu postave pitanje, da malo razgovaraju s njima, a on se opet trudio da svima izađe u susret, mada je kako je rekao, žuri na utakmicu Ajntrahta, na koju ga je pozvao kao gosta i dragog prijatelja Niko Kovač , trener tima iz Frankfurta.

Munir efendija Hodžić je, na kraju, rekao da je njihov BKC u dogovoru s Bešlagićem, Enisa proglasio za prvog počasnog člana njihovog centra.

Bešlagić je na kraju poručio dijaspori BiH da se drže zajedno, da budu dio života BiH, a samo dobrim i sigurnim zajedničkim radom mogu i da pomognu državi iz koje dolaze.