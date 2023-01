Fitnes car Samir Bečić: Kao dječak u Bosni nisam mogao zaustaviti stradanja, u Americi sam ostvario san

- Osobno sam ponizan i počastvovan što sam primio ovo izuzetno priznanje za svoj rad. To je definitivno prekretnica u mojoj karijeri koja mi omogućava veći javni angažman u sferama mog interesiranja kao što su filantropija, biznis i političko javno djelovanje.

- Ja sam se bavio sportom od rane mladosti. Međutim, kad sam došao u Ameriku sa 23 godine, počinjem ozbiljno na to gledati kao na svoju profesiju. Fitnes je u Americi bio toliko važan i cijenjen da mi je omogućio djelovanje u drugim sferama mog interesiranja. Moje političko javno djelovanje počinje skoro u isto vrijeme kao i moja karijera u fitnesu. Poslije dvije godine od dolaska počinjem voditi najveći fitnes klub u Americi sa 300 zaposlenih i 45 hiljada članova.

Kako ste i ranije isticali, u SAD ste od svog hobija uspjeli napraviti karijeru i postigli ste mnogo na tom polju. Zašto fitnes uopće, šta Vas je to privuklo?

Jeste li mogli sanjati da bi se to moglo desiti?

Osvojili ste brojne nagrade, više puta ste proglašavani najboljim fitnes trenerom na svijetu. Postoji li još nešto što niste, a voljeli biste dostići na ovom polju?

- Volio bih da me predsjednik Amerike Džo Bajden (Joe Biden) pozove kao savjetnika za fitnes i zdravlje u President's Council on Sport, Fitnes and Nutrition.

U daleku Ameriku ste otišli davno. Jeste li ikada razmišljali o povratku u svoju domovinu?

- Da, razmišljao sam.

Šta Vam je tada bilo najteže?

- Amerika je zemlja velikih mogućnosti ako ih znate prepoznati i uložite svoj potencijal. Ja sam već od ranog djetinjstva bio fasciniran Amerikom. To mi je omogućilo da se lakše priviknem na novo okruženje. Razlika ima, naravno, ali te razlike postoje i u samoj Americi. Teksas se razlikuje od Kalifornije ili države Njujork. Familija mi je nedostajala, a Bosna je bila daleko.

Skromni doprinos

Uvijek veliku pažnju posvećujete svojim korijenima i pratite sve što se dešava u Bosni i Hercegovini...

- Posmatram iz daljine i djelujem u onim situacijama kad mislim da je krucijalno važno za budućnost BiH. Nadam se da moj skromni doprinos ima pozitivan efekt ne samo na situaciju nego i na ljude u BiH. Niste zaboravljeni. Mi smo uz vas!

Sarađivali ste i sa slavnim ličnostima, uključujući Čaka Norisa (Chuck Norris). Po čemu pamtite tu saradnju?

- Po njegovom ljudskom pristupu i razumijevanju.