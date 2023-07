Seida Zečić iz Velike Kladuše je "preko bare" ostvarila svoj životni san: Bosanka kuha i za Američki senat

Bosanka Seida Zečić iz Velike Kladuše u Ameriku je otišla davne 1999. godine. Tada je počela da živi svoj američki san, koji traje pune 24 godine. Seidu smo sreli u njenom rodnom gradu, u koji uvijek dolazi s radošću i svake godine. Danas je Seida vlasnica renomiranog restorana u Arizoni u kojem se služi isključivo bosanska hrana.

Sponzor djeci

- Kada sam stigla u Ameriku, prvo sam otišla u veliki diskont, ne s prehranom, već gdje se mogu nabaviti razni alati za gradnju kuće. Kada sam sve to vidjela, prvo što sam pomislila je “ko ovdje ne uspije, može samo da se ubije”. Odlučila sam da sama pokrenem neki biznis, jer nisam željela da radim za bilo koga za neku satnicu. Mada sam žena, nikada u životu nisam voljela da kuham, spremam jela, ali sudbina je drugačije odlučila. Otvorila sam restoran s isključivo bosanskom kuhinjom, kod mene se ni jaje na američki način ne može dobiti. A, 2013. godine od grada sam dobila certifikat za najbolje somune. Imam nekoliko zaposlenih, sve vrijeme sam sama spremala jela, a sada imam još jednu ženu koja sa mnom kuha, te koja će, možda, i preuzeti restoran „Old Town Sarajevo“. Ja jesam rođena u Velikoj Kladuši, ali Sarajevo je zaštitni znak BiH - ispričala nam je Seida.

Bosanska jela bila su servirana i u Senatu Vlade SAD.

- Bila sam sponzor za nezbrinutu djecu i tada sam dobila dobru preporuku. Prvo su me jedno vrijeme promatrali, kontrolisali ko sam i šta sam. Onda su odlučili da za 200 američkih senatora pripremim jela, i to je zaista bio vrh moga dostignuća u Americi. Da sada umrem, ne bi mi bilo žao. Na jelovniku su bila samo jela iz BiH, od sarmi, raznih pita, punjenih paprika, sogan dolme, do somuna, baklave...

Sve ću da rasprodam

Iako je uspjela u Americi, njeni planovi su da se sljedeće godine definitivno vrati u Bosnu i Hercegovinu.

- Želim da, ipak, svoje kosti ostavim u mojoj zemlji. Sve ću da rasprodam, a restoran ću da prodam samo Bosancu, jer želim da naša kultura i dalje ostane i nastavi da živi u Arizoni. Kroz taj restoran prošlo je mnogo naše djece koja su danas uspješni doktori, biznismeni u Americi, a to je jedan divan osjećaj. Bosancu ću za manje novca prodati restoran nego bilo kome drugom. Nisam udata, nemam djece, ali sretna sam. Živjela sam i proživjela svoj američki san, koji je bio baš onako po mom izboru. U Velikoj Kladuši imam kuću, kuću na moru. Po povratku neću više ništa da radim, osim humanitarno. Voljela bih pomagati djeci, mladim talentiranim ljudima, da završe škole, fakultete i da stanu na svoje noge. Želim da sve što sam zaradila u Americi ostavim u BiH.

Pomaže džamije i crkve

Seida nam je otkrila da je restoran opremljen u orijentalnom stilu, poput Baščaršije, a osim naših ljudi, najviše joj dolaze Amerikanci koji su oduševljeni bosanskom kuhinjom.

- Taj moj restoran za naše ljude je na samom početku bio Bosna u malom. Ja sam u taj biznis krenula bez znanja engleskog jezika. Nikada se nisam uzdizala, pomažem kako džamije, tako i crkve. Spremna sam bila pomoći svima kojima je pomoć bila potrebna. Moje srce je veliko, što se kaže, pravo bosansko.